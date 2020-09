La Germania riapre gli stadi al pubblico. Come riporta l’ANSA, per l'inizio della Bundesliga gli impianti potranno essere riempiti al 20%, fino alla fine di ottobre, quando si dovrà procedere a una nuova valutazione dei dati della pandemia. È questo l'esito dell’accordo arrivato dai Länder, gli Stati che compongono la Federazione tedesca.

Dopo Lens-PSG, anche la Bundesliga segue la falsariga della Ligue One dando la possibilità ai tifosi, tramite ingressi scaglionati e occupazione degli spalti in maniera ridotta, di seguire le proprie squadre dal vivo. In realtà in Germania non è la prima volta che si rivede il pubblico dopo l’esplosione della pandemia da Coronavirus: in Rostock-Stoccarda, match di DFB Pokal, l’accesso era consentito nella totalità dei posti, quindi senza distanziamento.