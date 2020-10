Calcio

DFB-Pokal: Bayern-Duren 3-0, doppietta per Choupo-Moting

"Buona la prima" per Eric Choupo-Moting all'esordio con la maglia del Bayern Monaco: doppietta per lui nel match vinto per 3-0 contro il Duren, club dilettantistico di quinta divisione. L'altro gol è di Muller su rigore.

