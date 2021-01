Calcio

Eredivisie, Zahavi, che punizione! Il PSV batte 2-0 l'RKC Waalwijk

EREDIVISIE - Il PSV Eindhoven non ha convinto, ma ha vinto per 2-0 contro l'RKC Waalwijk. Di Eran Zahavi il primo gol (su punizione dal limite) al 40', mentre Pablo Rosario ha realizzato il 2-0 al 73' con un rasoterra. Il PSV resta terzo in campionato a un punto da Ajax e Vitesse.

