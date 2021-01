Calcio

Haaland mostruoso: gli highlights di Lipsia-Borussia Dortmund 1-3, il Bayern Monaco resta in vetta

BUNDESLIGA - Gli uomini di Nagelsmann crollano sotto i colpi di Haaland, tanto per cambiare: in vantaggio al 55' con Sancho, i gialloneri si portano sullo 0-3 con la doppietta del proprio centravanti fra il 71' e l'84'. Solo allo scadere la rete della bandiera firmata da Sorloth. Borussia Dortmund in solitaria al quarto posto con 28 punti, il Lipsia resta a 31 a 2 lunghezze dal Bayern Monaco.

