Dopo il successo anche in Supercoppa europea, il Bayern cercava la prima vittoria in trasferta di questa stagione in Bundesliga. Dopo l'8-0 allo Schalke il morale era alto, ma ci ha pensato l'Hoffenheim di Sebastian Hoeneß (l'anno scorso allenatore della seconda squadra del Bayern) a riportare sulla terra gli uomini di Flick. I bavaresi attaccano come al loro solito, ma sono meno concreti. Quanti spazi però lasciati dietro, dove si sente anche la distanza di uno come Thiago Alcantara. Risultato 4 gol subiti e niente fuga dopo il ko del Borussia Dortmund in casa dell'Augsburg.

Cronaca

Supercoppa Europea Il Bayern Monaco vince la Supercoppa Europea: 2-1 al Siviglia 24/09/2020 A 21:33

Il Bayern Monaco attacca, ma senza decisione e non riesce ad impensierire Baumann. Dall'altra parte l'Hoffenheim v in vantaggio alla prima vera occasione, con il colpo di testa di Bicakcic che supera Neuer sugli sviluppi di un corner. Rete assegnata al difensore dei padroni di casa, ma il grande colpevole è Alphonso Davies che - appostato sulla linea di porta - non è riuscito a rinviare, deviando nella propria porta. C'è poco filtro tra centrocampo e difesa e dietro il Bayern soffre sempre, così Dubbur firma il 2-0 comodo comodo in area di rigore. Anzi, c'è Baumgartner sfiora anche il tris. Il Bayern riesce a raddrizzarla con un destro morbido di Kimmich, ma nel finale di tempo è ancora l'Hoffenheim ad andare vicino al gol con la traversa colpita da Kramaric su deviazione decisiva di Neuer.

Nella ripresa il Bayern continua a soffrire dietro, ma Baumgartner non ne approfitta mandando a lato. Prova risollevare le sorti dei bavaresi Zirkzee, ma anche per lui c'è una traversa su deviazione di Baumann. Neuer mette una pezza sul sinistro a botta sicura di Skov, ma al 77' non può far nulla sul destro di Kramaric da dentro l'area. In pieno recupero arriva anche il 4-1, con il fallo da rigore di Neuer su Bebou: dal dischetto non sbaglia Kramaric che chiude il match.

Bayern a valanga: tutti gli 8 gol contro lo Schalke 04

Calciomercato Thiago è del Liverpool: ufficiale l'arrivo dal Bayern 18/09/2020 A 15:06