Senza il solito bomber, soffrendo più del solito - forse anche troppo - ma il Bayern Monaco non si ferma. Colonia battuto in trasferta e quarta vittoria consecutiva in campionato per i ragazzi di Flick, momentaneamente in testa alla Bundesliga in attesa del Lipsia. Senza Robert Lewandowski, nemmeno tra i convocati della sfida, ci pensa il veterano Muller a sbloccare la gara dal dischetto dopo un tocco di mano in area di Wolf. Bayern in controllo e raddoppio che arriva prima dell'intervallo con Gnabry: sinistro preciso all'angolino basso che chiude al meglio il contropiede bavarese.

Nella ripresa gli ospiti calano, lasciando maggior spazio alle offensive del Colonia: Jakobs, il migliore tra i suoi, ci prova in più di un occasione, ma il guizzo vincente all'82esimo è quello del neo entrato Drexler, al posto giusto per deviare in gol la conclusione dal limite di Thielmann. Il VAR conferma la sua posizione regolare e Colonia che rientra in partita per un finale di fuoco. Non arriverà, però, il clamoroso pareggio: al Colonia rimane la magra consolazione di aver messo in seria difficoltà i Campioni d'Europa.

Il tabellino

COLONIA-BAYERN 1-2

RETI: 13' Muller (rig.)(B), 45'+1 Gnabry (B), 82' Drexler (C)

ASSIST: Thielmann (C)

COLONIA (4-2-3-1): Horn T.; Wolf, Bornauw, Czichos, Horn J. (dal 59' Katterback); Skhiri (dal 59' Thielmann), Ozcan; Limsios (dal 59' Drexler), Duda, Jakobs; Andersson (dal 79' Arokodare). All. Gisdol

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Sarr, Boateng, Sule, Pavard; Kimmich, Javi Martinez (dal 79' Alaba); Gnabry (94' Roca), Muller, Sané (dal 63' Douglas Costa); Choupo-Moting (dal 63' Zirkzee). All. Flick

ARBITRO: Frank WILLENBORG

AMMONITI: 10' Choupo-Moting, 23' Pavard, 89' Wolf

Il momento social del match

La partita in 8 momenti chiave

13' - GOOOL! BAYERN IN VANTAGGIO! Non sbaglia Muller dagli undici metri!

18' - CHE OCCASIONE PER JAKOBS! Conclusione ad incrociare che sfiora il secondo palo!

29' - COSA SPRECA SANE! Colpo di testa di Choupo-Moting che Horn respinge sui piedi di Sané: il tedesco colpisce malissimo e da due passi si fa parare il tiro!

39' - MULLER SI DIVORA IL RADDOPPIO! Sarr mette in mezzo un pallone che Muller deve solo girare in porta, il numero 25 svirgola malissimo e si divora il gol!

45'+1 - GOOOOL! RADDOPPIA IL BAYERN! CI PENSA GNABRY! Contropiede da manuale dei bavaresi che Gnabry chiude in gol con un preciso sinistro a giro dopo che chiude una lunga percussione individuale!

50' - HORN SALVA SU GNABRY! Colpo di testa del numero 7 del Bayern che il portiere di casa respinge con un grande intervento!

70' - JAKOBS SFIORA IL PALO! Torsione di testa sul cross di Duda, palla fuori di un niente con Neuer immobile!

82' - L'ARBITRO VA AL VAR...E IL GOL E' BUONO! ACCORCIA LE DISTANZE IL COLONIA! L'ultimo tocco è di Drexler, la sua posizione è regolare!

Il migliore

SERGE GNABRY - Torna titolare in campionato dopo lo stop dovuto alla positività al virus e si rivela subito decisivo. E' suo il gol del raddoppio che mette in ghiaccio la sfida per il Bayern Monaco.

Il peggiore

DIMITRIS LIMNIOS - Praticamente inesistente in fase offensiva nel corso dell'intero primo tempo. Gisdol se ne accorge e lo sostituisce nella ripresa.

