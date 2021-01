Match emozionante e divertente alla BayArena, con i padroni di casa che terminano, dominando, il primo tempo avanti per 1-0, grazie a un gol di Diaby al 15'. Nella seconda frazione il Dortmund pareggia con Brandt al 68' e va in più occasioni vicino al gol del sorpasso, prima di essere colpito in contropiede all'80' da Florian Wirtz. Se nel primo tempo i padroni di casa avrebbero potuto portarsi agevolmente sul 2-0, altrettante occasioni sono state sprecate dagli ospiti sul punteggio di 1-1, con il gol decisivo che è giunto nel momento migliore del Dortmund. Con questa vittoria il Bayer si porta virtualmente al secondo posto, in attesa dei match di Lipsia e Bayern Monaco.