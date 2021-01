Calcio

Jovic, esordio boom: 2 gol in 28 minuti e vittoria Eintracht

BUNDESLIGA - Luka Jovic non poteva desiderare un esordio migliorare per iniziare la sua seconda avventura in maglia Eintracht Francoforte: il centravanti serbo ex Real Madrid subentrato al 62' ha siglato una doppietta che ha consegnato la vittoria ai rossoneri contro lo Schalke 04.

