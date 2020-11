Calcio

Lazaro come Ibra, il video del gol dello scorpione al Leverkusen!

Valentin Lazaro, esterno del Borussia Monchengladbach in prestito dall'Inter, ha scelto un modo speciale per realizzare la sua prima rete con il club tedesco: una magia di tacco al volo degna del Puskas Awards nella sconfitta del Gladbach (4-3) sul campo del Bayer Leverkusen. Guardare per credere!

00:00:24, 514 Visualizzazioni, un' ora fa