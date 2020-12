Calcio

Lewandowski dopo il Fifa The Best 2020: "Un onere essere davanti a Messi e Cristiano Ronaldo"

L'attaccante polacco del Bayern Monaco esprime tutta la sua felicità dopo avere ricevuto il premio Fifa The Best 2020 assegnato al miglior giocatore dell'anno che sta per concludersi.

00:01:53