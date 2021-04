Calcio

Lipsia-Hoffenheim 0-0: è addio alla Bundesliga e il Bayern se ne va. Gli highlights

BUNDESLIGA - Altro passo falso del Lipsia che non va oltre lo 0-0 casalingo contro un Hoffenheim in piena lotta per non retrocedere. La squadra di Nagelsmann ha comunque un paio di occasione con Sabitzer e si vede annullare un gol con Poulsen che tocca con la mano. 0-0 letale: il Bayern Monaco vince e va a +7.

00:01:18, 22 minuti fa