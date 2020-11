Nazionale, no grazie. È questa la scelta del Werder Brema , secondo quanto riportato dalla rivista Kicker e poi confermato dallo stesso club. La società tedesca, infatti, non darà il via libera a cinque giocatori della sua rosa di raggiungere le rispettive selezioni per disputare match amichevoli o di Nations League. Parliamo di Marco Friedl (Austria), Milos Veljkovic (Serbia), Milot Rashica (Kosovo), Yuya Osako (Giappone) e Josh Sargent (Usa). Si tratta della prima squadra in Europa a prendere una decisione del genere.

Naturalmente si crea un precedente e pone un interrogativo: come si muoveranno gli altri top club europei? Guardando in casa nostra, sta già facendo discutere il caso di Romelu Lukaku. L'attaccante dell'Inter, non al meglio, è ancora in dubbio per la trasferta di Bergamo ma è stato convocato dal suo Belgio. Qui il discorso infortunio si somma al fattore coronavirus (nella scorsa pausa Nazionali era stato Bastoni a tornare positivo in casa nerazzurra) e non sarebbe una sorpresa se anche la società decidesse di agire come il Werder per tutelare sè stessa e i propri tesserati. Una mossa che potrebbero scegliere anche Juventus e Napoli, piazze solite a svuotarsi durante queste finestre.