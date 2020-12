Il Bayern frena ancora. Dopo il 3-3 agguantato contro il Lipsia, la formazione di Flick pareggia anche in casa dell'Union Berlino. Sempre in rimonta, sempre risalendo da uno svantaggio. Prömel sorprende subito i campioni in carica, che arrancano fino a trovare l'1-1 con il solito Lewandowski. Gara equilibrata dall'inizio alla fine, con i padroni di casa capaci di tenere testa a un avversario dalla qualità superiore e pure di sfiorare il colpaccio. Bravissimo anche il portiere Luthe, però, che nei secondi finali evita il ko con uno stupendo intervento su Sané. Con questo risultato il Bayern manca il sorpasso in vetta, agganciando comunque il Lipsia a quota 24. Ma attenzione: in caso di successo sull'Hoffenheim domani pomeriggio, la nuova capolista della Bundesliga diventerà il Bayer Leverkusen.

Il Tabellino

UNION BERLINO (4-2-3-1): Luthe; Trimmel, Friedrich, Knoche, Lenz; Prömel, Griesbeck (71' Ryerson); Becker, Ingvartsen (36' Teuchert), Bülter (71' Endo); Awoniyi (91' Gentner). All. Fischer

BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka (76' Tolisso), Musiala (63' Sané); Gnabry (88' Choupo-Moting), Müller, Coman; Lewandowski. All. Flick

Arbitro: Bastian Dankert

Gol: 4' Prömel (U), 67' Lewandowski (B)

NOTE: Ammoniti Davies, Gnabry, Knoche, Prömel, Becker

La cronaca in 10 momenti chiave

1' – Awoniyi trova una voragine in contropiede e si presenta davanti a Neuer, che smanaccia miracolosamente in angolo il suo destro. Strepitoso il portiere del Bayern.

4' – GOL DELL'UNION BERLINO. Spizzata vincente di testa di Prömel dal calcio d'angolo di Trimmel, Neuer guarda il pallone entrare e i padroni di casa sono in vantaggio.

L'esultanza dell'Union Berlino per il gol di Promel contro il Bayern Credit Foto Getty Images

22' – Awoniyi si presenta di nuovo davanti a Neuer, ma con la porta spalancata davanti a sé calcia fuori col sinistro. Spreco pazzesco.

24' – Lewandowski si presenta davanti a Luthe e inciampa sul terreno al momento di fulminarlo. Palla gol enorme sprecata anche dal Bayern.

43' – Conclusione di controbalzo col sinistro di Gnabry e bel riflesso di Luthe, che respinge.

55' – Coman scavalca Luthe con un tocco sotto ravvicinato, ma un paio di difensori di casa spazzano quasi sulla linea.

66' – Sinistro dal limite di Müller e riflesso di Luthe, che si tuffa e respinge.

67' – GOL DEL BAYERN. Coman penetra in area da sinistra e tocca dietro per Lewandowski, che a porta vuota non sbaglia. Pareggio dei bavaresi.

76' – Contropiede dei padroni di casa, Endo può piazzare l'interno destro ma Neuer intuisce e para. Grande occasione sciupata.

89' – Volo di Luthe, che toglie dalla porta un colpo di testa ravvicinato di Sané. Un miracolo vero e proprio.

Il migliore

Luthe. L'Union si batte strenuamente, sì, ma rischia anche di perderla. Venendo salvata dal proprio portiere, bravo per tutti i 90 minuti e addirittura strepitoso nel finale su un colpo di testa di Sané.

Il peggiore

Boateng. In difesa balla tremendamente, lasciando varchi su varchi in coppia con Alaba. Per sua fortuna Awoniyi e compagni non ne approfittano.

