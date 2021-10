Doveva essere uno scontro al vertice, si è trasformato molto presto in una semplice passeggiata di salute. Un Bayern Monaco stellare demolisce alla BayArena il Leverkusen e torna al comando della Bundesliga, scavalcando il Borussia Dortmund. Una gara da subito senza storia, resa subito in discesa dallo splendido gol di tacco in apertura di Lewandowski. Il polacco non si accontenta e al 30' firma la sua doppietta, salendo a quota 9 gol in campionato e agganciando Haaland in testa alla classifica marcatori. A quel punto inizia lo show degli uomini di Nagelsmann: i padroni di casa spariscono dal campo e subiscono tre reti tra il 34' e il 38'. Timbrano il cartellino Muller e Gnabry, che firma la sua doppietta personale. Nella ripresa segna Schick, ma per Seoane e i suoi quella che opggi doveva essere la gara del riscatto è diventata una disfatta, forse prova del definitivo ridimensionamento delle Aspirine in questo campionato.

Il tabellino

BAYER LEVERKUSEN - BAYERN MONACO 1-5

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hrádecký; Frimpong (64' Bellarabi), Kossounou, Tah, Bakker; Demirbay, Amiri; Paulinho (46' Tapsoba), Wirtz (79' Retsos), Diaby (64' Adli); Schick (79' Alario). All.: Seoane

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Süle (72' Richards), Upamecano, Hernández, Davies (40' Stanisic); Kimmich, Goretzka (46' Sabitzer); Gnabry, T. Müller (64' Musiala), Sané; Lewandowski (64' Coman). All.: Nagelsmann

ARBITRO: S. Jablonski

GOL: 3' Lewandowski, 30' Lewandowski, 34' Muller, 35' Gnabry, 38' Gnabry, 55' Schick

ASSIST: 3' Upamecano, 30' Davies, 34' Sule, 35' Muller, 38' Goretzka, 55' Wirtz

AMMONITI: -

ESPULSI: -

NOTE: -

La cronaca in 5 momenti

3' - GOOOOOOOL DEL BAYEEEEERNN!!! SUBITO LEWANDOWSKI! Rete stupenda del bomber polacco, che raccoglie in area la perfetta sponda di Upamecano e con il tacco al volo supera Hradecky. Per Lewandowski è l'ottavo gol in campionato: inarrestabile!

30' - GOOOOOOOOOOL DEL BAYERN MONACO!!! RADDOPPIA ANCORA LEWANDOWSKI!!! Azione in verticale meravigliosa degli uomini di Nagelsmann, che portano 5 uomini a ridosso dell'area di rigore: Sanè gestisce bene il pallone per l'inserimento da sinistra di Davies, che lascia poi lì la sfera per Lewandowski. Il polacco non può sbagliare e batte Hradecky!

34' - GOOOOOOL! ALTRO GOL DEL BAYERN, SEGNA MULLEEEERRRR!! Grande controllo in area di Sule che calcia verso la porta, Muller devia la conclusione e batte ancora Hradecky.

38' - GOOOOOOOOLLLL!!! GOOOOL DEL BAYERN MONACOI!! ANCORA GNABRY, SONO 5!!! Clamoroso alla BayArena di Leverkusen: in poco meno di 5 minuti il Bayern Monaco ha segnato addirittura 3 gol! Show dei bavaresi, con uno straripante Gnabry che segna una grande doppietta in 3 minuti.

55' - GOOOOOOL DEL BAYER LEVERKUSEN!! SEGNA SCHICK! Splendida rete per il centravanti ceco, che entra in area di rigore e calcia di prima con l'interno del destro: la conclusione supera Neuer, sbatte sul palo e finisce in rete! Gol meritato per il Leverkusen.

MVP

IL MIGLIORE - Leroy Sanè: non segna, non fornisce assist, ma gioca una partita di incalcolabile intensità. Livello straordinario nelle giocate, devastante nell'1 vs 1, sempre nel vivo del gioco. Se fosse anche cinico, visto quanto produce, segnerebbe come i grandi bomber internazionali. Per fortuna il Bayern ha anche chi pensa a far gol, mentre lui si dedica a tutto il resto.

IL PEGGIORE - Jonathan Tah: doveva essere la gara del definitivo riscatto, si è rivelata un film dell'orrore lungo 90 minuti. In costante affanno, sbaglia tutte le marcature sui calci piazzati ed ha almeno 3 dei 5 gol del Bayern in parte sulla coscienza. Male anche in impostazione e sulle diagonali. E meno male che voleva ricandidarsi per la Nazionale: alla Germania non serve uno così.

