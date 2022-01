Inizia nel peggiore dei modi il 2022 del Bayern Monaco in Bundesliga. La formazione di Nagelsmann, largamente rimaneggiata e con una panchina composta da ragazzini, perde 2-1 all'Allianz Arena contro il Borussia Moenchengladbach. Il solito Lewandowski , al gol numero 20 in stagione in Bundesliga, sblocca il risultato al 18' con una prodezza, Neuhaus e Lainer ribaltano tutto nel giro di una manciata di minuti tra il 27' e il 31'. Il Bayern recrimina anche per due legni colpiti da Lewandowski (un palo nel primo tempo e una traversa nella ripresa). Muller e compagni rimangono saldamente in vetta alla classifica +9 sul Borussia Dortmund ma vedono interrompersi a 6 la striscia di vittorie di fila in campionato. Serata da ricordare (risultato a parte) per Paul Wanner, gettato nella mischia nel finale da Nagelsmann: a 16 anni e 15 giorni diventa il secondo giocatore più giovane di sempre a giocare in Bundesliga alle spalle di Youssoufa Moukoko (16 anni e un giorno).

Il tabellino

BAYERN MONACO-BORUSSIA MOENCHENGLADBACH 1-2

BAYERN MONACO (3-4-2-1) - Ulreich; Pavard, Kimmich, Sule; Tillman (75' Copado), Musiala, Roca (75' Wanner), Gnabry; Sabitzer, Muller; Lewandowski. All.: Nagelsmann.

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH (3-5-2) - Sommer; Ginter, Elvedi, Jantschke (67' Beyer); Lainer (79' Herrmann), Kramer (79' Benes), Neuhaus (67' Plea), Koné, Netz; Embolo, Stindl (90' Thuram). All.: Hutter.

ARBITRO: Daniel Siebert di Berlino.

GOL: 18' Lewandowski (BAY), 27' Neuhaus (BOR), 31' Lainer (BOR).

ASSIST: Muller (BAY, 1-0), Netz (BOR, 1-2).

AMMONITI: Stindl (BOR).

NOTE - Recupero 3'+4' .

Robert Lewandowski in azione durante Bayern Monaco-Borussia Moenchengladbach - Bundesliga 2021-22 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

13' CHE OCCASIONE PER IL BAYERN! Lewandowski si presenta tutto solo davanti a Sommer e calcia con il destro: il portiere del Gladbach è bravissimo a opporsi in uscita, sulla ribattuta Kimmich non riesce a ribadire a rete.

18' GOOOOOOLLLL DEL BAYERN! LEWANDOWSKI! 1-0! Muller dalla destra serve senza guardare il polacco, che si libera di Elvedi con un dribbling secco e batte Sommer con destro terrificante che si insacca sotto la traversa. Prodezza fantastica. Assist di Muller.

27' GOOOOOOOLLL DEL GLADBACH! NEUHAUS! 1-1! Cross di Lainer dalla destra, Sule buca l'intervento e alle sue spalle c'è Kimmich che rinvia nel tentativo di anticipare Embolo. Il pallone arriva sul destro di Neuhaus che batte Ulreich da due passi.

31' GOOOOOOLL DEL GLADBACH! LAINER! 1-2! Corner dalla destra di Netz, Lainer anticipa Pavard a centro area e gira di testa. UIreich devia ma non può evitare che il pallone si insacchi nell'angolino basso. Assist di Netz. Tutto ribaltato all'Allianz Arena!

45' GLADBACH VICINO AL 3-1! Kramer serve Embolo, tutto solo in area: gran destro e superba risposta di Ulreich che alza in corner.

47' pt. INCREDIBILE PALO DI LEWANDOWSKI! Il polacco scappa in contropiede, si libera di Elvedi e dalla linea di fondo calcia con il destro a giro colpendo il palo più lontano. Sulla ribattuta Muller calcia a botta sicura con il sinistro e Ginter salva miracolosamente sulla linea.

62' TRAVERSA DI LEWANDOWSKI! Destro del polacco appena dentro l'area, forse leggermente deviato da Elvedi. Sommer rimane immobile, il pallone si stampa vicino all'incrocio dei pali. Secondo legno della serata per il polacco.

84' PLEA SI DIVORA L'1-3! L'attaccante del Gladbach calcia tutto solo davanti a Ulreich: sembra gol fatto, ma Sule con la punta del piede riesce miracolosamente a deviare in calcio d'angolo.

Il momento social

Il migliore

Florian NEUHAUS - Pareggia i conti con una zampata di destro da due passi e ispira la maggior parte delle azioni offensive del Borussia. I suoi movimenti tra le linee mettono in crisi la difesa del Bayern.

Il peggiore

Marcel SABITZER - A causa dell'emergenza si trova spesso ad agire da terzino sinistro - che non è certamente il suo ruolo - e in fase di contenimento va inevitabilmente in difficoltà, soprattutto nei primi 45 minuti di gioco.

