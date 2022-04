Il Bayern Monaco non sarà punito né con la sconfitta a tavolino, né con la ripetizione della partita dopo avere giocato per alcuni secondi con 12 uomini durante il match di Bundesliga contro il Friburgo disputato una settimana fa. I bavaresi, che si erano imposti per 4-1, a 5 minuti dalla fine si erano ritrovati con un calciatore in più a causa di una svista durante le sostituzioni: era stato il difensore centrale del Friburgo Nico Schlotterbeck ad accorgersi dell'anomalia e a richiamare l'attenzione dell'arbitro, che aveva sospeso la partita per circa 6 minuti per avere il tempo di capire cosa fosse successo.