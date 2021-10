Il Bayern di Monaco di Nagelsmann prosegue la sua marcia in Bundesliga e schiaccia 4-0 l'Hoffenheim. Bavaresi mai in difficoltà e sempre padroni del campo, con Gnabry in gol (dopo che l'arbitro gliene aveva annullato uno) al minuto 16. Alla mezz'ora è invece del solito Lewandoski la firma sul 2-0, con un maestoso destro a giro da distanza siderale. Tante le chance per i padroni di casa anche nella ripresa, con un super Baumann in grado di limitare i danni per i biancoblu, prima dei deliranti minuti finali, in cui Choupo-Moting trova il 3-0 (83') e Coman la rete del definitivo 4-0 (87')..

In virtù di questo risultato il Bayern conserva la sua leadership in Bundesliga, salendo a quota 22 punti in Campionato e mantendendo una lunghezza di vantaggio sul Borussia secondo, vittorioso anch'egli. Da segnalare come quello odierno sia l'85esimo match consecutivo in cui i bavaresi vanno a segno, a fronte di 53 gol siglati negli ultimi 11 match ufficiali disputati.

Bayern vs Hoffenheim Credit Foto Getty Images

Champions League Troppo Bayern per il Benfica: 4-0 a Lisbona, Sanè e Coman devastanti 20/10/2021 A 18:45

IL TABELLINO

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer, Richards, Hernandez (dal 46' Sule), Upamecano, Pavard, Sabitzer (dal 78' Tolisso), Kimmich, Musiala (dal 70' Coman), Muller (dal 64' Choupo Moting), Gnabry (dal 78' Sanè), Lewandowski.

Hoffenheim (3-4-3): Baumann, Richards, Grillitsch, Posch, Raum, Geiger, Samassekou, Kevin Akpoguma (dal 27 Georginio), Bruun Larsen, Kramaric, Bebou.

GOL - Gnabry (B), Lewandowski (B), Choupo-Moting (B)

ASSIST - Musiala (B), Muller (B), Upamecano (B)

NOTE: AMMONITI - Samassekou (H), Raum (H)

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

7' LEWANDOWSKI, SI DIVORA L'1-0! Tocco centrale di Muller, serpentina in area del polacco che, a tu per tu con il portiere, prova a scavalcarlo con un tocco sotto delizioso e spedisce a lato di poco. Chance clamorosa.

10' ANNULLATO IL GOL A GNABRY. L'arbitro, richiamato al VAR, ha ravvisato un contatto falloso ad inizio azione.

16' GNABRY! 1-0! Questa volta è tutto buono! Trama offensiva prolungata dei bavaresi, pallone per Musiala sulla trequarti e apertura millimetrica per l'ex-Werder Brema, bravissimo ad incrociare con un violento destro rasoterra.

Lewandowski Credit Foto Getty Images

30' LEWANDOWSKI, GOL MAGICO! 2-0! Contropiede di 2 contro 2 con Muller, sfondamento del tedesco che tocca per il polacco, maestoso nello spedire il pallone sotto al sette con una sassata da 30 metri. Rete spettacolare.

82' CHOUPO-MOTING, LA CHIUDE LUI! 3-0! Rilancio di Kramaric sulla schiena di Upamecano e palla che carambola sui piedi dell'ex-PSG, letale nel gonfiare la rete da pochi passi con un destro violento di prima.

83' GOL ANNULLATO A TOLISSO, che aveva concluso in porta dopo aver colpito il palo, partendo però da posizione di off-side.

88' COMAN, TORNA AL GOL! 4-0 BAYERN! Lancio in profondità di Upamecano, serie di finte del francese e destro violento a battere un incolpevole Baumann. Match chiuso.

IL MIGLIORE

Oliver BAUMANN - Riesce a limitare i danni con una serie di interventi tutt'altro che scontati. Decisivo nel primo tempo su Lewandowski e nella ripresa su Choupo-Moting e Gnabry. Incolpevole sulle reti bavaresi, specialmente sul siluro del polacco.

IL PEGGIORE

Andrej KRAMARIC - Un fantasma che girovaga al centro dell'attacco ospite. Non riesce mai a rendersi pericoloso e a far salire i suoi, lasciando i propri difensori in costante apnea in fase difensiva. Le tre volte che prova ad attaccare la profondità viene sempre messo in fuorigioco. Bocciato.

IL MOMENTO SOCIAL

Il roboante precedente dello scorso anno:

AMINIA BIELEFELD-BORUSSIA DORTMUND 1-3

(31' Can (B), 45' Hummels (B), 72' Bellingham (B), 87' Klos (A) )

Mats Hummels - Borussia Dortmund Credit Foto Getty Images

Vittoria netta per i gialloneri, che mantengono il passo del Bayern e salgono a quota 21 punti in campionato. Di Emre Can la rete che sblocca la sfida al 32', con l'ex-Juve che realizza con grande freddezza un calcio di rigore. Hummels allunga poi agli sgoccioli del primo tempo, portando gli ospiti all'intervallo in vantaggio di due reti. Nella ripresa il Dortmund continua a spingere e trova lo 0-3 con il giovanissimo Bellingham, al 72', prima dell'ininfluente rigore di Klos, che all'87' manda in archivio il match sul punteggio di 1-3.

Lewandowski Scarpa d'Oro: "Sono immensamente orgoglioso"

Bundesliga Manita Bayern al Leverkusen: 5-1 e sorpasso al Dortmund 17/10/2021 A 13:12