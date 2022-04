Friburgo-Bayern Monaco ha dell'incredibile, ma difficilmente ci saranno delle conseguenze per i club bavarese: Felix Zwayer ai microfoni di Aktuellen Sportstudio di ZDF, riportata anche dai nostri colleghi di Eurosport De. Ciò che è accaduto sabato pomeriggio duranteha dell'incredibile, ma difficilmente ci saranno delle conseguenze per i club bavarese: il fatto di aver giocato 20 secondi con 12 giocatori in campo , non dovrebbe portare a punti persi o a una partita da rigiocare per la squadra di Nagelsmann, almeno secondo la ricostruzione fatta dall'arbitroai microfoni diriportata anche dai nostri colleghi di Eurosport De.

"Dal mio punto di vista, quanto si è verificato non è paragonabile a situazioni in cui entrano in campo giocatori che non possono prendere parte al gioco. Il giocatore che è rimasto troppo tempo in campo era, in linea di principio, idoneo a giocare. Era in campo in un momento in cui non ci sarebbe dovuto essere, ma queste procedure sono stabilite dalle regole del calcio, non da altri statuti. C’è stata una sostituzione che non si è svolta in maniera regolare, è stato segnalato un numero sbagliato sulla lavagna luminosa. Ma poi è responsabilità del team arbitrale far effettuare una sostituzione secondo il regolamento. Il compito è normalmente assegnato al quarto uomo. Grazie a Dio, il giocatore non ha influenzato il gioco e non ha partecipato, nemmeno senza toccare la palla".

Cos'è successo?

Nei minuti finali del match, l'allenatore del Bayern Nagelsmann opera un doppio cambio ma Coman - uno dei due giocatori in predicato di uscire - non capisce che deve farlo per un disguido sulla lavagnetta del cambio (indicato il 29, suo vecchio numero, al posto dell'11, il suo nuovo). Per questo per 20" circa il Bayern si ritrova con 12 giocatori in campo: l'arbitro se ne accorge quasi subito e interrompe il gioco, ristabilendo la parità numerica. In quel momento il risultato era sul 3-1 per il Bayern, mentre il match terminerà sul 4-1.

Sulla lavagnetta è stato riportato il numero sbagliato, noi non abbiamo nessun numero 29 in squadra, perché King (Coman) ha l'11. Sulla lavagnetta c'era il numero sbagliato, per questo King non è uscito. E' normale che il Friburgo possa discutere su questa situazione, ma alla fine si è trattato solo di 7 secondi. (Julian Nagelsmann, allenatore Bayern, dopo la partita).

