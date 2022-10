Non la versione impeccabile, ma sicuramente la versione panzer a cui siamo abituati in Europa: il Bayern Monaco rimette i cingoli anche in Bundesliga, ritornando virtualmente al comando della classifica grazie alla vittoria per 6-2 contro il Mainz nella 12ª giornata. I bavaresi riscoprono la vetta del campionato tedesco a distanza di due mesi, una sorta di "digiuno" al quale i dieci volte campioni in carica sono poco abituati. Il tutto in attesa di scoprire cosa farà 24 ore dopo l'Union Berlino, costretto alla vittoria contro il Borussia M'Gladbach per rimanere primo.

Risultato schiacciante, probabilmente più di quanto dica il match. Ma la formazione di Nagelsmann ci mette cinque minuti a passare in vantaggio e a rendere la carreggiata in discesa. Dopo il gol di Gnabry, allungano Musiala (settimo centro in Bundesliga) e Mané sulla ribattuta del rigore sbagliato dallo stesso senegalese un istante prima. Il match sembra così chiuso prima del 45', invece si riaccendono le speranze del Mainz, che prima conquista un rigore - ma Burkardt, probabilmente ancora scosso dal colpo al volto, calcia malissimo - e sul calcio d'angolo successivo sorprende la difesa bavarese.

C'è storia soltanto per i primi sei minuti della ripresa, poi è di nuovo assalto Bayern: il palo di Choupo-Moting e le occasioni di Mané precedono la rete che chiude definitivamente i giochi con Goretzka. Gloria personale anche per il classe 2005 Mathys Tel, al secondo gol in campionato, e per Choupo-Moting, ormai elemento inamovibile dell'attacco mettendo la sua firma per la quinta partita consecutiva. Un picco di forma realizzativa straordinario per il 33enne camerunense, ex di turno.

Classifiche e risultati

Tabellino

BAYERN MONACO-MAINZ 6-2 (primo tempo: 3-1)

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Mazraoui, Upamecano, De Ligt (46' Pavard), Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Musiala, Mane; Choupo-Moting. All.: Nagelsmann.

MAINZ (3-5-2): Zentner; Fernandes, Hack, Caci; Widmer, Barreiro, Martin, Stach, Lee; Burkardt, Onisiwo. All.: Svensson.

ARBITRO: Felix Zwayer

GOL: 5' Gnabry (B), 28' Musiala (B), 43' Mané (B), 49' pt Widmer (M), 58' Goretzka (B), 79' Tel (B), 82' Ingvartsen (M), 86' Choupo-Moting (B)

ASSIST: Mané (B, 1-0), Choupo-Moting (B, 2-0), Martin (M, 3-1), Mané (B, 4-1), Burgzorg (M, 5-2), Coman (B, 6-2)

AMMONITI: Fernandes (M), Pavard (B)

ESPULSI: -

NOTE: rigore sbagliato da Mané al 43'; rigore sbagliato da Burkardt al 48' pt. Recupero: 4+0

La cronaca in momenti chiave

5' - Bayern Monaco subito in vantaggio! Altro giro palla veloce, assist di Mané dalla sinistra che con un piattone basso in mezzo all'area trova l'inserimento di Gnabry.

28' - Raddoppia il Bayern Monaco con Musiala! Triangolazione divina tra il classe 2003 tedesco e Choupo-Moting, diagonale perfettamente angolata che stende il portiere.

32' - Traversa e palo Mainz! Che occasione per accorciare le distanze! Prima Burkardt di potenza sulla traversa servito da Widmer, poi su ribattuta martin becca il palo. Si salva il Bayern.

42' - Rigore per il Bayern Monaco! Mané salta Fernandes e poi punta Hack che lo stende. L'arbitro indica il dischetto dopo essersi consultato con il var.

43' - Rigore parato, ma c'è il gol su ribattuta: Mané firma il 3-0 bavarese.

48' - Burkardt guadagna un rigore, ma lo calcia malissimo! Uscita a vuoto di Ulreich che colpisce al volto l'attaccante del Mainz, che tuttavia dal dischetto prova il cucchiaio mentre l'estremo difensore del Bayern non si fa sorprendere e mette in angolo.

49' - Ma il Mainz riesce a segnare su corner, 3-1 prima dell'intervallo! Spizzata di testa di Widmer su calcio d'angolo di Aaron Martin, sorpresa la difesa dei padroni di casa.

57' - Era nell'aria e il gol del poker arriva con Goretzka. Azione innescata da Mazraoui prima della metà campo e finalizzata dal centrocampista tedesco su cross di Mané. 4-1 Bayern e match chiuso.

80' - Ancora rete e 5-1 Bayern Monaco! Arriva il secondo gol in Bundesliga per la stellina 17enne Tel. Spazio libero davanti a lui e conclusione dal limite che sorprende il portiere.

82' - Accorcia le distanze il Mainz, 5-2! Erroraccio del portiere bavarese Ulreich che passa la palla all'avversario Burgzorg, il quale a sua volta serve Ingvartsen che mette la palla sotto le gambe di Upamecano.

86' - Anche Choupo-Moting partecipa alla festa e realizza il 6-2! Appoggio in rete su assist di Coman.

