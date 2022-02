Sconfitta da non credere per il Bayern Monaco che perde 4-2 sul campo del Bochum al termine di una partita dall'andamento imprevedibile. Alla formazione di Nagelsmann non basta il solito Lewandowski, autore di una doppietta: al Vonovia Ruhrstadion arriva la quarta sconfitta stagionale in Bundesliga. Il primato in classifica rimane comunque ben saldo: sono 9 i punti di vantaggio sul Borussia Dortmund impegnato domenica pomeriggio sul campo dell'Union Berlino.

Primo tempo da incubo per la formazione di Nagelsmann, anche se i presupposti per l'ennesima vittoria in Bundesliga ci sonno tutti: il solito Lewandowski, infatti sblocca il risultato al 9' e la strada per i bavaresi appare in discesa. Di fronte ai campioni di Germania, infatti, c'è un Bochum che naviga a +3 sulla zona retrocessione e che nel match d'andata, disputato il 18 settembre scorso all'Allianz Arena, aveva rimediato un pesantissimo 0-7. Invece al Vonovia Ruhrstadion succede l'incredibile: nell'arco di mezz'ora, tra il 14' e il 44', il Bochum va a segno addirittura quattro volte e mette in ginocchio il Bayern: vanno a segno nell'ordine Antwi-Adjei, Locadia su rigore, Gamboa e Holtmann.

La delusione di Robert Lewandowski durante Bochum-Bayern Monaco - Bundesliga 2021-22 Credit Foto Getty Images

A inizio ripresa la musica non cambia: la difesa del Bayern fa acqua da tutte le parti e Ulreich rischia di capitolare in almeno due circostanze. Nel finale arriva finalmente la reazione della formazione di Nagelsmann, spinta dal solito Lewandowski che al minuto 75 firma il 2-4 con un destro al volo che si insacca nell'angolino. Il Bayern tenta in tutti i modi di riaprire la gara nell'ultimo quarto d'ora, ma le speranze di rimonta si infrangono sulla clamorosa traversa colpita ancora da Lewandowski con un destro a giro su punizione diretto sotto l'incrocio. Dopo tre minuti di recupero l'arbitro Schroder manda tutti negli spogliatoio e per il Bochum può iniziare la festa. Una festa a sorpresa, e quindi ancora più bella.

