La scorsa settimana Sébastien Haller è stato al centro della stampa sportiva internazionale ma purtroppo non per meriti sportivi. Al nuovo acquisto del Borussia Dortmund è stato infatti diagnosticato un tumore ai testicoli dopo un malessere in allenamento. La notizia ha scosso il mondo del calcio che si è unito a lui in preghiera, con numerosi messaggi social tra squadre e singoli giocatori. L’attaccante ha iniziato subito le cure e ha lanciato segnali positivi ai suoi nuovi tifosi. In particolare con una foto di lui sorridente nel letto d’ospedale.

Altri aggiornamenti incoraggianti sono arrivati dal ds del club giallonero, Sebastien Kehl, che ha parlato dell’ivoriano in conferenza stampa. “L’operazione a cui Haller si è sottoposto la scorsa settimana ha avuto successo”, ha assicurato Kehl, che ha aggiunto: “E’ andato tutto bene, fortunatamente. Ha mostrato grande positività e ha detto alla squadra di lavorare e dare tutto, affinché sia ancora in corsa per vincere quando lui tornerà in campo. Sono sicuro che lo faranno”.

Il dirigente giallonero ha poi parlato dei tempi di recupero di Haller: “I risultati attuali sono ancora in corso di valutazione e si sta discutendo della terapia. Posso anticipare una cosa: Sebastien sarà sicuramente fuori per alcuni mesi”. Infine sul mercato: “Sostituirlo? Ci stiamo preparando a diversi scenari. Stiamo lavorando su diverse opzioni e idee. Niente di concreto al momento. Sinceramente, penso che la nostra squadra ci dia molte opportunità. Varie opzioni sono disponibili per Terzic. Tuttavia, il profilo di Haller potrebbe mancare in termini di altezza e presenza. Ma faremo qualcosa solo se avrà senso”.

