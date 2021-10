Missione compiuta per il Borussia Dortmund che batte 3-1 il Mainz al Westfalenstadion e, in attesa del big match di domenica tra il Bayer Leverkusen e il Bayern Monaco, conquista la vetta della classifica. Grande protagonista del pomeriggio giallonero è, manco a dirlo, Erling Haaland : il bomber norvegese, al rientro dopo lo stop per infortunio, parte subito titolare e firma una doppietta (il primo gol su rigore): per lui sono 49 gol in 49 partite di Bundesliga. A segno anche Reus, che sblocca la partita con un siluro di sinistro sotto l'incrocio dei pali. Al Mainz, schierato da Svensson con uno schieramento iper-prudente, non basta la rete di Burkardt all'87' che comunque ha il merito di dare un po' di pepe al finale.

Marco Reus festeggia il suo gol con Erling Haaland - Borussia Dortmund-Mainz Bundesliga 2021-22 Credit Foto Getty Images

Il tabellino

Serie A Vlahovic: “Haaland più veloce di me, sul resto ce la giochiamo” 21/09/2021 A 09:27

BORUSSIA DORTMUND-MAINZ 3-1

BORUSSIA DORTMUND (4-1-3-2) - Kobel; Meunier, Akanji, Hummels (67' Pongracic), Schulz; Emre Can (85' Witsel); Brandt (78' Wolf), Reus (85' Reinier), Bellingham; Haaland, Malen (66' T. Hazard). All.: Rose.

MAINZ (3-4-1-2) - Zentner; Tauer, Bell (69' Burkardt), Niakhaté; Widmer, Barreiro (69' Lee), Stach (83' Papela), Lucoqui (46' Martin); Boetius; Onisiwo, Ingvartsen (69' Hack). All.: Svensson.

ARBITRO: Daniel Schlager di Niederbuhl.

GOL: 3' Reus (B), 54' rig. Haaland (B), 87' Burkardt (M), 94' Bellingham (B).

ASSIST: Lee (M, 2-1), Bellingham (B, 3-1).

AMMONITI: Schulz, Akanji (B), Bell, Svensson, Ingvartsen, Tauer, Niakhaté (M).

NOTE - Recupero 1'+ 5'.

Akanji anticipa Onisiwo in scivolata - Borussia Dortmund-Mainz Bundesliga 2021-22 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 10 momenti chiave

3' GOOOOLLLL DEL DORTMUND! REUS! 1-0! Meunier trova spazio sulla destra e crossa a centro area dove Stach e Bell pasticciano, il pallone arriva sul sinistro di Reus che lascia partire una fucilata sotto l'incrocio dei pali.

22' DORTMUND A UN PASSO DAL 2-0! Haaland scatta in profondità e scarica al limite dell'area per Meunier che calcia di prima intenzione con il destro: rasoterra diretto nell'angolino, fuori di pochissimo.

46' pt. CHE OCCASIONE PER IL DORTMUND! Malen per Haaland, tutto solo davanti a Zentner: sinistro potente del norvegese, respinto dal portiere del Mainz. L'azione prosegue, Haaland ribadisce di testa, c'è una deviazione di Bellingham da zero metri e miracolosamente Niakhaté riesce a respingere sulla linea.

53' RIGORE PER IL DORTMUND Punito un fallo di mano di Widmer nell'azione d'attacco precedente dei gialloneri. Schlager l'ha concesso dopo essere stato richiamato al VAR per un on field review.

54' GOOOOOLLL DEL DORTMUND! HAALAND! 2-0! Il norvegese trasforma di potenza il penalty: sinistro centrale, Zentner tocca ma non riesce a impedire che il pallone si insacchi.

62' OCCASIONISSIMA PER IL MAINZ! Gran palla filtrante di Boetius per Onisiwo che, tutto solo davanti a Kobel, controlla e prova il pallonetto: palla che termina alta sopra la traversa. Che rischio per il Dortmund!

66' PALO DI HUMMELS! Corner dalla destra di Brandt, Hummels anticipa tutti sul primo palo e di testa colpisce il montante più lontano con Zentner immobile. Akanji non riesce a ribadire in rete.

76' SUPER PARATA DI KOBEL! Gran destro di Boetius dal limite dell'area, il portiere del Dorrtmund si distende e toglie la palla dall'angolino. Il Mainz prova a riaprirla.

87' GOOOOOLLL DEL MAINZ! BURKARDT! 2-1! Disimpegno sbagliato di Kobel, Lee appoggia per Burkardt che anticipa Akanji e va a segno con una puntata di destro insaccando il pallone nell'angolino basso. Partita riaperta.

94' GOOOOOLLL DEL DORTMUND! HAALAND! 3-1! Widmer perde un pallone sciagurato sulla trequarti, Bellingham glielo soffia e serve il norvegese che, tutto solo davanti a Zentner, non sbaglia con il sinistro. Assist di Bellingham.

Il momento social

Il migliore

Erling HAALAND - Al rientro dopo l'infortunio, gioca un primo tempo sonnacchioso, poi carbura e nella ripresa dilaga. Trasforma un rigore che lui stesso si procura, fa a sportellate con i difensori del Mainz senza risparmiarsi e segna il definitivo 3-1 con un sinistro implacabile.

Il peggiore

Silvan WIDMER - Lo svizzero ex Udinese causa il rigore con un intervento col braccio troppo largo e spezza le flebili speranze di rimonta del Mainz perdendo in maniera sanguinosa il pallone da cui nasce il 3-1 di Haaland. Pomeriggio da dimenticare.

Il solito Haaland: pallonetto fantastico per il 4-2 sull'Union Berlino

Bundesliga Dortmund ancora senza Haaland, ma Augsburg battuto 2-1 02/10/2021 A 13:21