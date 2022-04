Calcio

Bundesliga, Atalanta, il Lipsia non ha problemi: 3-0 all'Hoffenheim, gli highlights

Tutto facile per il Lipsia, avversario dell’Atalanta in Europa League,nel match giocato oggi nella 29esima giornata di Bundesliga. 3-0 il risultato finale contro l’Hoffenheim in un match deciso dai gol di Nkunku, Halstenberg e Szboszlai.

00:01:23, un' ora fa