Erling Braut Haaland si abbatte anche sul Bayer Leverkusen e con una doppietta guida il Borussia Dortmund ad una pazza vittoria Wirtz, già promesso sposo del Bayern Monaco, ma i gialloneri ribaltano tutto con Haaland e Bellingham. Viene però annullato il gol del britannico e il Bayer rimette la testa avanti nel recupero del primo tempo con l'ex Roma Schick. Che giostra anche nella ripresa con Brandt che pareggia subito col 2-2, ma 6 minuti più tardi nuovo vantaggio delle “Aspirine” con Diaby. Nuovo ko? Neanche per sogno: Guerreiro piazza il 3-3 e dopo sei minuti il Dortmund guadagna un rigore. Lo tira Haaland che fa doppietta e regala il clamoroso 4-3. Il Real Madrid preferirà più lui L'uraganosi abbatte anche sule con una doppietta guida il Borussia Dortmund ad una pazza vittoria per 4-3 alla BayArena . Ad aprire le danze sono i padroni di casa con il gol di, già promesso sposo del Bayern Monaco, ma i gialloneri ribaltano tutto con Haaland e Bellingham. Viene però annullato il gol del britannico e il Bayer rimette la testa avanti nel recupero del primo tempo con l'ex Roma. Che giostra anche nella ripresa conche pareggia subito col 2-2, ma 6 minuti più tardi nuovo vantaggio delle “Aspirine” con. Nuovo ko? Neanche per sogno:piazza il 3-3 e dopo sei minuti il Dortmund guadagna un rigore. Lo tirache fa doppietta e regala il clamoroso 4-3. Il Real Madrid preferirà più lui o Mbappé per la prossima stagione?

Aggiorniamo quindi le statistiche dell'attaccante norvegese che sale così a quota 5 gol in campionato nelle prime 4 giornate grazie alla doppietta di oggi. Fanno 45 reti in Bundesliga da quando è arrivato (da gennaio 2020) in 47 partite. Complessivamente, con la maglia del Dortmund, sono 65 reti su 65 gare in tutte le competizioni da gennaio 2020 ad oggi.

Calciomercato 2020-2021 Juventus, parla Cherubini: Dybala, Haaland, CR7, Gigio, futuro... IERI A 06:21

Haaland da gennaio 2020 a settembre 2021

Competizione Gol e Presenze Bundesliga 2021-2022 5 gol in 4 partite Bundesliga 45 gol in 47 partite Tutte le competizioni 65 gol in 65 partite

La giornata si completa con il successo del Wolfsburg di van Bommel che vince 2-0 in casa del Furth grazie ai gol di Nmecha e Weghorst. Colpo salvezza del Mainz che passa in casa dell'Hoffenheim con le reti di Burkardt e Ingvartsen. Finiscono in parità le altre sfide da zona bassa della classifica: 0-0 Union Berlino-Augsburg e 1-1 Friburgo-Colonia.

Haaland comincia con una tripletta: guarda i suoi gol al debutto

Qualificazioni Mondiali Europa Haaland distrugge la porta in allenamento, che sinistro! 07/09/2021 A 21:14