Basta un lampo di Sané al Bayern Monaco per battere l'Arminia Bielefeld 1-0, nel match valido per la 13ma giornata di Bundesliga. Incontro complicato all'Allianz Arena per i bavaresi, contro un avversario che passa 90 minuti chiuso nella sua area di rigore, ma che si difende in maniera ordinata e diligente. Lewandowski, Muller e compagni ci provano a più riprese a metterla, dentro, senza successo, fino al gol partita di Leroy Sanè.

Vediamo nei dettagli la partita. Bayern che domina in lungo e in largo il match nella prima frazione. La squadra di casa gioca a ritmi non elevati, ma ogni volta che accelera fa male. Muller, Sanè, Lewandowski e Davies vanno più volte vicino al vantaggio, ma Ortega è super e la palla non entra. Primo tempo quindi che si chiude a reti inviolate. Nella ripresa i bavaresi continuano ad attaccare, ma continuano a sbattere contro il muro degli avversari. A fatica i padroni di casa riescono a trovare il gol grazie al tiro dalla distanza di Sané. A parte una traversa di Gnabry, senza grosse emozioni il match si chiude 1-0.

Ad

Tre punti fondamentali per la banda di Nagelsmann, che tengono un punto di vantaggio sul Dortmund vincente contro il Wolfsburg. Prossima settimana il big match decisivo per la leadership della Bundes.

Bundesliga Bayern, caos in assemblea: proteste sull'accordo con Qatar Airways IERI A 12:18

Bayern-Star Leroy Sané Credit Foto Getty Images

Tabellino

BAYERN MONACO: Neuer, Pavard, Upamecano, Hernández (dall'88' Sule), Davies, Goretzka (dal 55' Musiala), Tolisso, Coman, Müller, Sané (dal 72' Gnabry), Lewandowski.

ARMINIA BIELEFELD: Ortega, Brunner, Pieper, Nilsson, Andrade (dal 77' De Medina), Vasiliadis (dal 77' Lasme), Prietl, Wimmer (dal 64' Hack), Schopf (dall'88'Serra), Okugawa, Klos (dal 77' Fernandes).

GOL: Sané (B),

AMMONITI: Hernández (B), Lasme (A),

ESPULSI: Nessuno

La cronaca in 10 momenti

08' ORTEGA SALVA SU MULLER: dalla destra palla in mezzo per Lewandowski ma la difesa spazza. Sulla respinta super Muller va in sforbiciata, ma il portiere è ancora più super e in tuffo mette in corner.

10' BOTTA DI SANE': Dai 25 metri ci prova Leroy col sinistro, bravo il portiere in tuffo a deviare in corner.

15' ORTEGA NEGA IL GOL A DAVIES: Portiere degli ospiti ancora protagonista sul diagonale di Davies, bravissimo dalla fascia sinistra ad accentrarsi, a saltare un giocatore e a provare il tiro, ma Ortega salva coi piedi.

31' LEWANDOWSKI LA METTE ALTA: Dalla bandierina palla in mezzo, il polacco stacca bene ma la mette sopra la traversa.

33' BOTTA DI DAVIES: Stop e tiro del terzino da posizione defilata, Ortega mette ancora in corner.

47' SFORTUNATO SANE': Azione bellissima in velocità del Bayern. Tolisso serve centralmente Sanè che si imbuca tra i due difensori, anticipa il portiere in uscita ma la sfera finisce fuori di centimetri.

71' FINALMENTE IL BAYERN: Sané porta in vantaggio i suoi! Da circa 25 metri il tedesco va col sinistro e batte Ortega.

76' ORTEGA SALVA SU COMAN: Grande diagonale del francese, ottima parata del portiere.

78' TRAVERSA DI GNABRY: Azione stupenda del neo entrato che salta due difensori, poi rientra col destro e prova il tiro! Portiere battuto ma palla sul legno.

La statistica chiave

Per la prima volta nella storia, un club di Bundesliga schiera titolari cinque francesi (Pavard, Upamecano, Hernandez, Coman, Tolisso). Strano che i tedeschi siano di meno (Neuer, Goretzka, Sané, Müller).

Il momento social

Il migliore

Leroy SANE': Difficile trovare un migliore oggi nei padroni di casa, dato che nessuno eccelle. Alla fine premiamo colui che, grazie a un guizzo dai 25 metri, trova il gol del successo.

Il peggiore

Leon GORETZKA: Spento, mai nel vivo del gioco, spesso impreciso e disordinato nel mezzo.

Lewandowski: "Ora posso invitare Ronaldo e Messi a cena"

Bundesliga Kimmich non vaccinato e positivo: il Bayern non lo paga 25/11/2021 A 13:43