Momenti di tensione durante l’assemblea annuale dei soci del Bayern Monaco. Come riportato dalla Bild, la discussione è finita nel caos quando è stato affrontato il tema del rinnovo della partnership con Qatar Airways, sponsor di manica del club tedesco. Michael Ott, uno dei soci, ha chiesto ai vertici di non prolungare l’accordo, ma i dirigenti hanno ritenuto la richiesta inammissibile. Ott si era già rivolto al tribunale di Monaco, ma la corte bavarese si era anch'essa schierata con la società: buona parte dei soci sono dalla parte di Ott ed è per questo che durante il discorso introduttivo hanno tempestato di fischi e insulti il presidente Hainer.

Accordo con Qatar Airways, cosa viene contestato?

La questione ruota attorno alle controversie sul Qatar, di cui Qatar Airways è compagnia aerea di bandiera. Tra le diverse mozioni spontanee emerse dall’assemblea, ve ne era infatti una sul fatto che un club che si identifica nel rispetto dei diritti umani non possa collaborare con un Paese come il Qatar, prossima sede dei Mondiali di calcio: il 77,8% dei membri ha votato a favore, tutta la dirigenza del club ha votato contro. La mozione presentata invece da Ott sull’annullare la partnership con il colosso dei cieli è stata rifiutata prima di giungere al voto, in quanto considerata "illegale", parola scelta dal numero 2 del club, Dieter Meyer, per definire l'iniziativa.

Un presidente di un fan club all'assemblea annuale del Bayern Monaco Credit Foto Imago

Il presidente di un fan club ha quindi chiesto alla dirigenza perché non potesse accettare un’offerta diversa rispetto a quella qatariota, con il resto dell’assemblea che ha cominciato a chiedere le dimissioni di Hainer e a urlare cori contro il board. "L’esperienza più brutta mai vissuta all’interno del Bayern" ha dichiarato a margine Uli Hoeness, presidente onorario del Bayern.

