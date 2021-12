Quinto successo consecutivo (e 14° totale in campionato, con 56 gol segnati) per il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann. La squadra bavarese travolge senza troppi problemi il Wolfsburg nell'anticipo della diciassettesima giornata di Bundesliga, vola momentaneamente a +9 sul Dortmund e si conferma padrona del campionato.

Ad aprire le danze al 7° del primo tempo ci pensa Thomas Muller, mentre per chiudere la contesa entrano in scena Upamecano, Sané e l'immancabile Robert Lewandowski. Per il polacco un 2021 da record: 69 gol totali, 43 in Bundesliga (record assoluto) e ben 45 partite a segno sulle 59 giocate. Assolutamente spaventoso.

