Bundesliga

Il Bayern Monaco supera l'ostacolo Greuther Furth, ultimo in classifica. Bavaresi che sembrano sottovalutare l’impegno nel primo tempo, dimostrando poca concretezza negli ultimi metri. Il Furth si guadagna un calcio di punizione dal limite in chiusura di frazione e Hrgota trova la deviazione decisiva di Sabitzer in barriera per mandare in vantaggio i suoi. Pochi secondi di ripresa ed è già 1-1 con un tocco sotto misura di Lewandowski.

La punizione di Hrgota (Greuther Furth) Credit Foto Getty Images

Come all'andata Riesbeck mette dentro nella sua porta e manda avanti i padroni di casa. Il Furth ci crede ancora e va vicino al gol, colpendo anche due legni. Nel finale arriva il secondo gol di Lewandowski e la firma sul poker di Choupo-Moting. Bayern a +9 sul Dortmund impegnato questa sera.

Il Tabellino

BAYERN MONACO-GREUTHER FURTH 4-1

Bayern (4-3-2-1): Ulreich - Pavard, Upamecano, Hernandez (52’Sule), Richards (46’Choupo-Moting) - Kimmich, Tolisso (25’Gnabry), Sabitzer (87'Roca) - Müller (c), Sane (87'Wanner) – Lewandowski

Fürth (4-3-3): Linde - Meyerhöfer, Griesbeck, Viergever, Itter – Seguin (69’Green), Christiansen, T. Tillman – Dudziak (22’Nielsen) – Leweling (62’Bauer), Hrgota (69’Pululu)

GOL: 42’ Hrgota, 46’Lewandowski, 61’ Griesbeck (AG), 82' Lewandowski, 91'Choupo-Moting

ASSIST: Choupo-Moting, Muller, Sule, Gnabry

La cronaca in 7 momenti chiave

42’- HRGOTA! GOOLLL DEL GREUTHER FURTH! Punizione dai 20 metri deviata da SABITZER in barriera, palla imprendibile per ULREICH. CLAMOROSO A MONACO.

46’- GOL IMMEDIATO DI LEWANDOWSKI! 1-1! GNABRY si prende il fondo sulla destra, assist al centro toccato da CHOUPO MOTING e finito in zona LEWANDOWSKI che da un metro non può sbagliare. Nemmeno un minuto giocato di ripresa.

61’- 2-1 BAYERN! AUTOGOL DI GRIESBECK! Palla tesa di MULLER dalla destra, il difensore devia verso la propria porta in arretramento. Fece autogol anche all'andata.

67’- PALO DI CHRISTIANSEN! Tiro di esterno ad uscire che si scaglia sul secondo palo! Ha reagito il Furth.

71’- MEYERHOFER! Altro palo del Furth! Raccoglie un cross dalla sinistra e calcia da posizione defilata cogliendo l'incrocio dei pali esterno.

82’- LA CHIUDE LEWANDOWSKI! 3-1! Sponda di SULE in mischia e colpo di testa all'indietro del polacco che trova la doppietta.

91'- SEGNA ANCHE CHOUPO-MOTING! Fa tutto bene GNABRY sulla destra, passaggio al centro per Choupo-Moting che schiaccia in rete. Risultato pesante per il Furth.

Il Migliore

Robert LEWANDOWSKI: quando le cose si mettono male ci deve pensare sempre lui. Nel secondo tempo guida la riscossa dei suoi e trova l'ennesima doppietta della sua carriera. Uomo decisivo in qualunque situazione.

Il Momento social

