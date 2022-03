Bayern Monaco-Bayer Leverkusen, big match del 25esimo turno di Bundesliga, si è concluso sul punteggio di 1-1 in virtù delle reti di Sule e dell’autorete di Thomas Mueller. Entrambe le reti sono maturate in un primo tempo divertente e ricco di occasioni da rete, grazie (o per colpa di) difese avversarie colabrodo e assolutamente rimandate; ripresa meno spettacolare, ma con chance da ambo le parti per agguantare il bottino pieno. Match arbitrato dal signor Daniel Siebert. In virtù di questo risultato la squadra di mister Julian Nagelsmann allunga a +9 sul Borussia Dortmund, ma presta il fianco a un possibile tentativo di rimonta qualora i gialloneri facessero bottino pieno nel recupero. Punto prezioso, per contro, per la banda Gerardo Seoane.

Il tabellino

BAYERN MONACO: Ulreich - Pavard, Upamecano, Süle, Richards (61' Sabitzer) - Musiala, Kimmich - Coman (86' Sarr), Müller (71' Sane), Gnabry (74' Choupo-Moting) – Lewandowski

BAYER LEVERKUSEN: Hradecky - Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapié, Bakker (82' Kossonou) - Aránguiz, Demirbay - Diaby (89' Alario), Adli (70' Palacios), Wirtz (89' Azmoun)

Gol: 18’ Sule; 36, aut Muller

Ammoniti: Coman; Bakker, Demirbay

La cronaca in 7 momenti chiave

Minuto 9: ADLIIII!! Sbaglia davanti a Ulreich!!! Che errore di Musiala in mezzo!!! OCCASIONE COLOSSALE BAYER!!

Minuto 17: INCREDIBILE!!! MUELLER stoppa il tiro a botta sicura di LEWANDOWSKI dopo mischione in area.... TORNA A RUGGIRE IL BAYERN MONACO!!

Minuto 18: GOOOOOL!! SULE!!!! SULE!!! 1-0!!! Destro appena deviato da Hradecky!! Disastrosa la difesa ospite sul corner di Kimmich! 1-0 BAYERN!

Minuto 37: GOOOOOOL!! BAYER!!!! AUTORETE in estirada di Thomas Mueller su punizione di Demirbay! 1-1!!! PAZZESCO!!

Minuto 43: PALO DI ADLI!!! FRITTATONA BAYERN MONACO!! Non ne approfitta a porta vuota l'attaccante ospite!!! Ma che fa Upamecano col passaggio indietro folle??

Minuto 62: SUBITO CHANCE PER SABITZER!!! La spara sul portiere, tutto solo!!!!

Minuto 88: ULREICH!!!! Salva su Frimpong in uscita disperata!!

Momento social

Migliore

DIABY, l'uomo che fa ammattire la difesa del Bayern Monaco con i suoi strappi in velocità e i suoi consegnati ai compagni di squadra.

Peggiore

MUELLER, giornata no per il campione del Bayern, protagonista dell'autorete che costa la vittoria ai suoi e più in generale di un match sottotono.

