Il Borussia Dortmund si rialza dopo la caduta di Moenchengladbach e ha la meglio sull'Augsburg al Signal Iduna Park. Ancora assente Haaland a cui non è bastato rinunciare all'impegno di Champions di mercoledì per recuperare del tutto dall'infortunio. Match aperto dal calcio di rigore concesso al Borussia per un evitabile pestone di Gouweleeuw ai danni di Malen. Dagli undici metri nessun problema per Raphael Guerreiro che spiazza il portiere e manda in vantaggio i suoi. Dopo il gol i padroni di casa si siedono sul risultato e non continuano il forcing per chiudere la partita. A sorpresa a 10 minuti dall'intervallo arriva il pari dell'Augsburg: conclusione dai 20 metri di Maier, palla che si schianta sulla traversa e torna a disposizione di Zeqiri che deve solo spingere in rete da pochi passi. Al riposo è 1-1 a Dortmund. Copione diverso nel secondo tempo: i gialloneri spingono e trovano subito il gol con Brandt abile a chiudere sul primo palo una conclusione mancina dal limite dell'area. Il Borussia poi spreca tantissimo cogliendo anche una traversa clamorosa con Reus e un palo con Hazard. Finisce 2-1, risultato che mantiene il Dortmund a contatto con il treno di testa.

Malen sostituisce Haaland in avanti Credit Foto Getty Images

Il Tabellino

BORUSSIA DORTMUND-AUGSBURG 2-1

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Meunier (51'Hazard), Akanji, Hummels (66'Pongracic), Guerreiro; Bellingham, Witsel (66' Emre Can); Wolf (72'Schulz), Reus (c), Brandt; Malen (72'Reinier)

AUGSBURG (3-5-2): Gikiewicz; Gumny, Gouweleeuw (c), Oxford; Caligiuri, Gruezo (78'Sarenren Bazee), Maier (78'Gregoritsch), Dorsch, Pedersen (86'Günther); Zeqiri (78'Niederlechner), Cordova (63'Jensen)

GOL: 10'Raphael Guerreiro (R.), 35' Zeqiri, 51' Brandt

ASSIST: Reus

La cronaca in 7 momenti chiave

9' - RIGORE PER IL DORTMUND! Pestone di Gouweleeuw su MALEN e l'arbitro indica il dischetto. Fallo ingenuo del difensore con il giocatore spalle alla porta in zona esterna.

10' - RAPHAEL GUERREIRO! Trasforma lui il rigore! Piatto destro a spiazzare il portiere. 1-0

35' - ZEQIRI! PAREGGIO AUGSBURG! MAIER prova il destro dai 20 metri e colpisce la traversa, sulla respinta ZEQIRI non può sbagliare da due passi. 1-1!

51' - BRANDT! VANTAGGIO DORTMUND! 2-1! REUS prende palla in zona centrale allarga per BRANDT che sorpende tutti calciando improvvisamente verso la porta sul primo palo. Palla in rete!

58' - MONUMENTALE OCCASIONE BORUSSIA! WOLF calcia splendidamente da fuori, respinge GIKIEWICZ. REUS calcia di potenza sulla respinta e spacca quasi la traversa della porta.

66' - PALO INCREDIBILE DI HAZARD! Liberato da solo davanti al portiere chiude troppo il mancino e coglie il palo. Che spreco!

70' - ALTRA PALLA GOL BORUSSIA! REUS dal cuore dell'area calcia sopra la traversa! Non la chiude la squadra di casa.

Promosso

Donyel MALEN: ha l'onere di sostituire Haaland al centro dell'attacco. Con il suo movimento e la velocità mette in difficoltà la difesa dell'Ausburg, si prende un rigore in maniera opportunistica e offre diversi assist interessanti per i compagni.

