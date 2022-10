Finisce in pareggio il "Der Klassiker" di Germania numero 107, valido per la nona giornata di Bundesliga. Al contrario delle aspettative, match tutt'altro che indimenticabile tra il Borussia Dortmund e la squadra bavarese, coi padroni di casa che fanno la partita, ma gli ospiti sono più concreti e passano addirittura in vantaggio di due gol. Sembra tutto finito, ma nel finale Moukoko e Modeste raddrizzano l'incontro per il 2-2 finale. Andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto durante la partita.

Primo classico di Germania senze ex nel Bayern da molto tempo, senza anche i due super bomber Lewandowski e Haaland. Guardando alle formazioni, per i baveresi Kimmich si è ripreso dal coronavirus ed è in panchina, Muller invece è ancora a casa col raffreddore. In panchina Coman. Nel Dortmund out Meunier per motivi familiari, non c' neanche Reus. Rispetto al Siviglia fuori Adeyemi per Malen.

Gialloneri che giocano certamente meglio il primo tempo, tenendo a lungo il possesso del pallone e tirando in porta con Guerreiro e Malen. Bavaresi irriconoscibili, rinchiusi nella propria metà campo. Ospiti però che si difendono al meglio e con ordine, e alla prima folata offensiva addirittura passano in vantaggio: Musiala entra in area, serve al limite dell'area Goretzka che la mette nell'angolino basso.

Bayern Munich's Leon Goretzka Credit Foto Getty Images

Nella ripresa i padroni di casa provano a raddrizzare il match, ma il sinistro di Sané dal limite smorza gli entusiasmi dei giallonersi, insaccando il 2-0. Dortmund che fatica a reagire dopo il raddoppio degli avversari, ma Moukoko riesce ad accorciare le distanze. Il gol sveglia i padroni di casa e in pieno recupero riescono a pareggiare i conti con Modeste, ben imbeccato dal cross di Schlotterbeck.

Pareggio in fin dei conti giusto, o al massimo sta stretto ai padroni di casa che giocano sicuramente meglio degli ospiti. Un punto per parte che però non fa felice nessuna delle due compagini, le quali rimangono al terzo posto a 16 punti, dietro alle sorprendenti Friburgo e Union Berlin davanti di una lunghezza e con una partita in meno.

Tabellino

BORUSSIA DORTMUND: A. Meyer - Süle, Hummels (dal 46' Wolf), Schlotterbeck, Guerreiro - Can, Bellingham, Özcan (dal 54' Adeyemi) - Brandt, Malen (dal 69' Modeste) - Moukoko (dall'88' Hazard).

BAYERN MONACO: Neuer - Pavard, Upamecano, de Ligt (dal 61' Mazraoui), Davies (dal 46' Stanisic) - Goretzka, Sabitzer (dal 46' Kimmich) - Musiala, Sané - Gnabry (dal 46' Coman), Mané (dall'80' Choupo-Moting)

GOL: Goretzka (M), Sané (M), Moukoko (D), Modeste (D),

AMMONITI: Sabitzer (M), De Ligt (M), Bellingham (D), Emre Can (D), Goretzka (M), Adeyemi (D), Sané (M),

ESPULSI: Coman (M)

Borussia Dortmund's Donyell Malen Credit Foto Getty Images

La cronaca in 10 momenti

28' BOTTA DI GUERREIRO: Ci prova l'esterno del Dortmund col tiro in porta da posizione defilata, Neuer mette in corner coi pugni.

31' GORETZKA PORTA IN VANTAGGIO IL BAYERN: Incredibile a Dortmund, al primo tiro in porta gli ospiti passano! Musiala in area serve dietro Goretzka che dal limite dell'area la mette nell'angolino basso.

35' NEUER SALVA SU MALEN: Palla dentro dalla fascia per l'attaccante che non ci pensa due volte e prova subito il diagonale di prima, il portiere mette in corner.

47' BOTTA DI WOLF: Il neo entrato si fa subito notare da una gran botta dal limite dell'area, Neuer mette in corner.

48' GUERREIRO A VOLO: Corner per il Dortmund, palla dentro e spazzata dalla difesa. Dal limite dell'area Guerreiro va al volo la ma la mette fuori di poco.

49' COSA HA SBAGLIATO MANE': Finalmente i bavaresi attaccanp. Palla avanti in area per lo scatto di Goretzka di testa fa la sponda dietro per Mané che di testa la mette fuori a porta vuota.

52' SANE' RADDOPPIA: Dai 20 metri Sané col sinistro tira in porta, non benissimo il portiere che tocca ma non riesce a respingere il pallone.

65' MAYER SALVA SU MUSIALA: Mischia in area del Dortmund, col Bayern che attacca con Sané che serve in mezzo all'area Musiala che tira in porta. Bravo il portiere a respingere col corpo.

74' MOUKOKO ACCORCIA LE DISTANZE: Quando il match sembrava chiuso ecco la scintilla: palla lunga di Moukoko per Modeste che in area stoppa, riserve l'attaccante che da centro area non sbaglia.

90+4 MODESTE ALL'ULTIMO RESPIRO: Mischia in area con Schlotterbeck che da posizione impossibile fa un cross stupendo per Modeste che di testa la mette dentro.

La statistica chiave

Dopo sette sconfitte di fila per il Dortmund contro il Bayern, arriva il pareggio

Il migliore

Leon GORETZKA: Il Bayern non gioca una grande partita, lui però è certametne l'uomo dell'incontro, per il gol iniziale e per altri diverse giocate molto importanti nella metà campo avversaria.

Il peggiore

Julian BRANDT: Il Dortmund davanti si fa vedere e molto, anche se comunque non tira in porta più di tanto. Il grande assente degli attaccanti è proprio Julian Brandt, mai pericoloso.

Classifiche e risultati

