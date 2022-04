Gol e spettacolo tra Dortmund e Bochum in una partita che aveva poco da chiedere alla classifica. Avvio shock del Dortmund (già sicuro del secondo posto) che si trova sotto 2-0 dopo appena otto minuti: Polter e Holtmann firmano l’uno-due che sembra stendere i padroni di casa, ma due rigori di Haaland al 18’ e 33’ accorrono in aiuto dei gialloneri: è 2-2. A questo punto l’inerzia è tutta dalla parte del Dortmund e la rimonta si completa al 63’ ancora con Haaland, stavolta su azione. Tripletta per il norvegese, ma non basta perché al minuto 81’ arriva l’inaspettato 3-3 di Locadia e al minuto 85’ l’ennesimo ribaltamento con il rigore di Pantovic.

Tripletta per Haaland, che arriva a quota 28 gol stagionali in 28 partite

