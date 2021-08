Riparte nel segno di Erling Haaland la Bundesliga 2021-22. Il cannoniere norvegese alla prima stagionale dà sfoggio di tutto il suo abbacinante talento e della sua strabordante fisicità travolgendo come un carrarmato il malcapitato Eintracht Francoforte sotto un uragano di giocate, assist (tre) e gol (due). Un autentico show quello del numero 9 giallonero che dà spettacolo, aggiorna il suo score di gol in maglia Borussia a 62 reti in 61 gare ufficiali e lancia un messaggio forte e chiaro a tutta la Bundesliga, per il titolo mai come quest’anno c’è anche il BVB.

Il ciclone Haaland si accende al minuto 22 quando dopo una sgroppata di oltre 50 metri di campo, infarcita da due dribbling, il norgevese arriva al limite dell’area ed appoggia un pallone in area piccola a Reus che con un diagonale rasoterra chirurgico sblocca il punteggio. L’Eintracht non sta a guardare e al 27’ impatta con Passlack ma tra il 32’ e il 34’ Haaland dà un’altra sgasata, prima assistendo Hazard per il momentaneo 2-1 poi bruciando l’ingenuo Ilsanker e involandosi verso la porta di Trapp e trafiggendolo con un sinistro rasoterra che fa impazzire il pubblico di casa.

Nel secondo tempo il Borussia dilaga con Reyna, lesto a sfruttare un tiro-assist di Haaland e a scaraventare in rete il gol del 4-2 al 58’ mentre al 69’ il norvegese sfrutta ancora gli spazi lasciati dalla disastrosa retroguardia dell’Eintracht e con la solita sgroppata segna la doppietta dopo una fuga solitaria di 50 metri conclusa con un destro morbido che batte il malcapitato Trapp. Nel finale a siglare il 5-2 finale ci pensa l’ex milanista Hauge, lesto a scaraventare in rete sottomisura una sponda di un compagno dagli sviluppi di un corner.

