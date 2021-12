Il Borussia Dortmund riparte dopo due match senza vittoria e tiene aperto il discorso Bundesliga. Non una passeggiata per i gialloneri come si sarebbe potuto ipotizzare alla vigilia. Il Furth tiene bene il campo e propone qualche ripartenza potenzialmente pericolosa. Padroni di casa che si fanno vedere per la prima volta al 21’ con Hazard che realizza su assist di Haaland, gol poi annullato dal Var per fuorigioco. Var protagonista anche poco più tardi quando una girata di Haaland viene murata con il braccio da Bauer e la revisione porta al rigore. Dagli undici metri il norvegese non sbaglia e fa 1-0. Nella ripresa i padroni di casa spariscono dal campo, ma il Furth non riesce a costruire occasioni da gol davvero pericolose e nel finale ci pensa ancora Haaland a risolvere la contesa con uno stacco di testa su punizione di Brandt. Nel finale c'è spazio per la grande giocata di Malen che chiude i conti sul 3-0.

Haaland trasgorma il rigore del vantaggio Credit Foto Getty Images

Il Tabellino

BORUSSIA DORTMUND-GREUTHER FURTH 3-0

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Meunier, Hummels, Zagadou, Schulz; Witsel, Bellingham (46’Dahoud); Brandt (90'Reinier), Reus (75’Emre Can), Hazard (75’Malen); Haaland (84’Tigges).

GREUTHER FURTH (4-3-3): Burchert; Meyerhorfer, Griesbeck, Bauer, Willems (78’Itter); Seguin, Christiansen, Tillman (78’Abiama); Leweling (64’Hrgota), Itten (45’Nielsen), Dzudziak (64’Green).

GOL: 33’ Haaland (r.), 82’ Haaland, 89' Malen

ASSIST: Brandt, Brandt

La cronaca in 7 momenti chiave

21’- HAZARD! 1-0 DORTMUND! Imbucata di HAALAND per Thorgan HAZARD che davanti al portiere non sbaglia. Posizione al limite, servirà controllo Var

23’- IL GOL VIENE ANNULLATO! Leggermente avanti la spalla di HAZARD rispetto alla linea dell'offside.

32’- On field review e CALCIO DI RIGORE PER IL BORUSSIA. Troppo largo il braccio di BAUER che viene ammonito.

33’- HAALAND non sbaglia dagli undici metri. Spiazzato Burchert.

36’- DORTMUND vicino al raddoppio! BRANDT imbuca per REUS che incrocia il destro trovando la chiusura di BURCHERT, sulla respinta HAALAND non riesce ad indirizzare la palla verso la porta libera.

62’- LEWELING! Destro al volo da buona posizione che stava per diventare un assist per NIELSEN che non arriva in spaccata sul secondo palo. Che occasione del FURTH!

82'- CI PENSA HAALAND! 2-0! Partita chiusa. Punizione dalla trequarti calciata da BRANDT nel cuore dell'area, il norvegese stacca molto alto e schiaccia in rete.

89'- GRAN GOL DI MALEN! Riceve e controlla un cross verso il secondo palo di BRANDT, poi finta e interno destro a mandare fuori tempo difensore e portiere. Palla che rotola in rete per il 3-0

Il Migliore

Erling HAALAND: in una serata tutt'altro che ispirata del suo Dortmund realizza le due uniche palle gol capitate a disposizione. Rigore procurato e realizzato nel primo tempo e colpo di testa a chiudere i giochi nel finale. 11 gol in 10 partite di Bundesliga.

Il momento social

