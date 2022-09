Bundesliga

Marco Reus, che sfortuna! Proco prima della mezz'ora di gioco nel Revierderby, quello poi vinto contro lo che sfortuna! Proco prima della mezz'ora di gioco nel Revierderby, quello poi vinto contro lo Schalke 04 per 1-0 (gol decisivo di Mourkoko) , il capitano del Borussia Dortmund si è accasciato al suolo, dopo un colpo ricevuto alla caviglia destra. Un infortunio che ha costretto l'attaccante classe 1989 ad abbandonare il campo in barella e tra le lacrime.

Davvero una sfortuna per questo ragazzo che in carriera ha già dovuto saltare diverse competizioni internazionali, proprio per infortunio: dopo la mancata convocazione al Mondiale 2014, Reus saltò per problemi fisici anche gli Europei del 2016 e quelli del 2020. Ora si prospetta un nuovo lungo stop. In bocca al lupo.

