La zampata di Reus a 5’ dalla fine permette agli uomini di Rose di accorciare in campionato e di affacciarsi con lo spirito giusto allo spartiacque Champions di mercoledì contro lo Sporting. Borussia Dortmund-Stoccarda, match valido per la dodicesima giornata di Bundesliga, si è concluso col punteggio di 2-1 in favore degli uomini di Rose . In una partita giocata su ritmi forsennati, la squadra orfana di Erling Haaland riesce a domare l’impeto dello Stoccarda, strappando tre punti pesantissimi in ottica titolo: il Bayern Monaco, scivolato ieri in casa dell’Augsburg , dista ora un solo punto.e di affacciarsi con lo spirito giusto allo spartiacque Champions di mercoledì contro lo Sporting.

I gialloneri partono con la giusta dose di convinzione, ritagliandosi due ghiotte occasioni con Reus al 7’ (la sua punizione sfila a pochi centimetri dal palo) e Malen al 13’ (il suo colpo di testa ravvicinato non trova lo specchio di porta). Lo Stoccarda invece, dopo un paio di percussioni in grado di sfilacciare l’alta linea difensiva del Borussia, decide di compattarsi nella propria trequarti, diluendo progressivamente la ferocia della manovra avversaria. Non è un caso dunque, che l’occasione più nitida del primo tempo capiti sui piedi dell’attaccante Tanguy Coulibaly, che al 38’ costringe Kobel al miracolo.

E' il preludio a una ripresa incandescente. A infondere speranza negli uomini di Rose ci pensa Malen: al 56’, l’ex-PSV insacca con un colpo da biliardo da fuori area. Neanche 10 minuti dopo, lo Stoccarda pareggia i conti con Roberto Massimo, che lascia sul posto Hummels in area e punisce Kobel a tu per tu. La fumata bianca, per la truppa di Rose, arriva a soli 5 minuti dalla fine: in campo aperto, Hazard viene neutralizzato dalla parata di Muller, ma sulla respinta piomba l’inossidabile Reus, che insacca a porta vuota. Il capitano giallonero infila una delle reti più pesanti della stagione, quella capace di invertire l’inerzia della corsa al titolo

Tabellino

BORUSSIA DORTMUND-STOCCARDA 2-1

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro (65’ Emre Can); Witsel, Bellingham; Brandt (76’ Tigges), Reus, T. Hazard; Malen (89’ Knauff). All. Rose.

STOCCARDA (3-1-4-2): Müller; Mavropanos, Anton, Ito; Karazor (68’ Nartey); Massimo (68’ Tibidi), Endo, Mangala, Sosa; Förster (70’ Didavi), Coulibaly (87’ Al Ghaddioui). All. Matarazzo.

Arbitro: Harm Osmers.

Gol: Malen (B) 56’, Massimo (S) 64’, Reus (B) 85’

Assist: Guerreiro (B), Karazor (S)

Ammoniti: Coulibaly (S), Anton (S)

La cronaca in 9 momenti chiave

7’ - REUS A CENTIMETRI DAL VANTAGGIO! Punizione quasi perfetta quella scagliata dalla bandiera giallonera! La conclusione sfila a lato del palo per pochi centimetri.

13’ - MALEN STECCA DI TESTA! Altra occasione nitida per i gialloneri! Brandt dipinge un cross col contagiri nel cuore dell'area di rigore: Malen, tutto solo, sbaglia la mira di testa.

37’ - SAETTA DI HAZARD! Ancora il belga pericoloso dal vertice dell'area di rigore nemica! Il tiro è violento ma alto sopra la traversa.

38’ - KOBEL COSTRETTO AL MIRACOLO SU COULIBALY! La punta dello Stoccarda si coordina nel cuore dell'area di rigore, approfittando della sponda aerea di Mangala. Il suo tiro ravvicinato è angolato, ma Kobel si supera smanacciando in corner. Che occasione clamorosa!

54’ - AKANJI INCORNA SU PUNIZIONE! Il gigante del Borussia si rende pericoloso sul cross da fermo di Guerreiro. Il colpo di testa in tuffo si alza sopra la traversa.

56’ - GOL! MALEN! 1-0 PER IL BORUSSIA DORTMUND! Primo gol in Bundesliga per l'attaccante del Dortmund! Su passaggio di Guerreiro, il classe ‘99 trafigge Muller con un angolatissimo tiro da fermo.

64’ - GOL! LO STOCCARDA PAREGGIA CON ROBERTO MASSIMO, 1-1! Il centrocampista dello Stoccarda lascia sul posto Hummels in area di rigore e punisce Kobel nell'angolino. Tutto nasce da una sanguinosa palla persa dai gialloneri in mezzo al campo.

66’ - TRAVERSA DI AKANJI! Il bolide del centrale giallonero si infrange sulla traversa, dopo la deviazione provvidenziale del portiere Muller. Sulla ribattuta, Bellingham non riesce a insaccare in equilibrio precario.

85’ - GOL! REUS FIRMA IL 2-1 PER IL BORUSSIA! micidiale il contropiede dei gialloneri. Hazard conclude su Muller in campo aperto, ma a correggere la respinta in rete c'è l'ubiquo Reus, che segna un gol pesantissimo!

La statistica chiave

Per la prima volta nella sua storia, il Borussia Dortmund ha vinto ciascuna delle prime sette partite casalinghe di una singola stagione di Bundesliga.

Il migliore

Marco REUS - Di certo non il più brillante in campo, ma la sua zampata pesa come un macigno. Ci prova due volte da calcio piazzato, raccogliendo poco. Poi segue il contropiede di Hazard con la tenacia di un leader; la respinta di Muller lo premia.

Il peggiore

Mats HUMMELS - La linea difensiva giallonera si sfilaccia a causa delle sporadiche sgroppate degli avversari. Massimo gli spezza le caviglie in area e infila in rete. Giornata strorta.

