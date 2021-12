Bundesliga

Pesante ko per il Borussia Dortmund sconfitto all'Olympiastadion dall'Hertha. I Berlinesi spaventano i gialloneri in avvio prima con due occasioni capitate sui piedi di Ekkelenkamp (nel secondo caso errore clamoroso) e poi con un gol di Maolida. Il Var però richiama il direttore di gara per valutare un eventuale posizione attiva nell’azione di Belfodil partito in fuorigioco. Gol annullato tra le polemiche. Alla mezz’ora arriva il vero vantaggio, ma questa volta dalla parte Borussia grazie ad un pallonetto di Brandt. Nella ripresa cambia tutto perché il Dortmund non rientra in campo e l’Hertha si riporta in partita con un’azione individuale di Belfodil che buca la difesa e fa 1-1. Poco dopo si prende la scena Richter che firma una doppietta con due pregevoli conclusioni di destro. Nel finale arriva il gol del subentarto Tigges, ma la serata della squadra di Rose è segnata. Bayern che vola a +9 sul Borussia, vantaggio importante al giro di boa del campionato.

Il Tabellino

HERTHA BERLINO-BORUSSIA DORTMUND 3-2

HERTHA (4-2-3-1): Schwolow – Pekarik (54’Zeefuik), Stark (c), Torunarigha, Mittelstädt – Ascacibar, Darida – Richter (73’ Gechter), Maolida, Ekkelenkamp (87’Selke) – Belfodil (87’Plattenhardt)

DORTMUND (4-3-1-2): Hitz – Meunier (72’Wolf), Can, Pongracic, Schulz (72’Guerreiro) – Brandt (81’Tigges), Witsel (72’Zagadou), Dahoud – Reus (58’Hazard) – Malen, Haaland

GOL: 31’ Brandt, 51’ Belfodil, 57’ Richter, 69’ Richter, 83’ Tigges

ASSIST: Darida, Maolida, Guerreiro

La cronaca in 12 momenti chiave

6’- PRIMO SPUNTO HERTHA! BELFODIL entra in area e libera molto bene EKKELENKAMP all'altezza dell'area piccola. Tiro quasi di punta su cui HITZ arriva con un riflesso notevole.

11’- REUS! Innescato in profondità non è freddo davanti a SCHWOLOW! Conclusione sul corpo del portiere in un tentativo di pallonetto.

13’- ANCORA REUS! Stacca bene a centro area e indirizza di testa verso il secondo palo. Palla fuori ma altra importante occasione per i gialloneri.

15’- ERRORE ASSURDO DI EKKELENKAMP! Si ritrova un pallone solo da spingere in rete dopo un rimpallo nell'area piccola ma clamorosamente spara fuori colpendo di esterno!ù

16’- GOLLL DI MAOLIDA! 1-0 HERTHA! Assist dalla destra e taglio sul primo palo di MAOLIDA che trova l'angolo giusto con il piatto.

18’- E INVECE IL GOL VIENE ANNULLATO! Considerata attiva la posizione irregolare di BELFODIL che non era intervenuto sul pallone, ma ha in un certo modo impedito la chiusura di WITSEL. Decisione molto dubbia.

31’- BRANDT! GOL DEL DORTMUND! 0-1! MITTELSTADT rimonta su HAALAND e tocca all'indietro il pallone che diventa un assist per BRANDT che supera il portiere con un pallonetto.

51’- CHE GOL DI BELFODIL! 1-1! Lanciato in profondità tiene a distanza WITSEL in velocità e davanti a HITZ riesce a tenere basso il pallone superando l'opposizione del portiere.

57’- RICHTER! LA RIBALTA L'HERTHA! Destro all'incrocio dai 20 metri! Altro gol fantastico della Vecchia Signora.

60’- HAZARD trova il pareggio, ma anche in questo caso c'era un fuorigioco. Probabilmente di HAALAND che si era visto toccare dal portiere la sua conclusione, sulla respinta aveva spinto in rete HAZARD.

69’- ANCORA RICHTER! 3-1 HERTHA! NOTTE FONDA DORTMUND. Altro errore di BRANDT in impostazione, EKKELENKAMP serve al centro BELFODIL che calcia sulle mani di HITZ, sulla respinta arriva RICHTER che colpisce bene e trova la doppietta.

83'- APPENA ENTRATO TIGGES! Accorcia lui girando di testa un cross di Dahoud. 3-2

Il Migliore

Ishak BELFODIL: domina la trequarti mettendo in scacco l'appannata difesa ospite. Gol di potenza pura per il pareggio, si mangia la rete del 3-1, fortunato però ad avere il reattivo Richter pronto alla respinta.

