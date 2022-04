Netta vittoria del Bayern Monaco in questa domenica di Pasqua: la squadra di Nagelsmann si impone con il punteggio di 0-3 in casa dell’Arminia Bielefeld, ritrovando il sorriso dopo la recente eliminazione ai quarti di finale di Champions per mano del Villarreal. Vantaggio in classifica che si è fatto considerevole per i bavaresi, ora avanti di 9 lunghezze sul Borussia Dortmund a 4 gare dal gong finale. Già il prossimo incontro (proprio contro i gialloneri) potrebbe consegnare l’aritmetica vittoria del titolo (servono 3 punti). Dopo un iniziale autogol di Laursen, a segno Gnabry e Musiala. Arminia penultimo del massimo campionato tedesco, a 26 punti.

Nagelsmann: "Insulti anche a mia madre dopo l'eliminazione"

