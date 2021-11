Calcio

Bundesliga, Il derby di Berlino è dell'Union: 2-0 all'Hertha, gli highlights

BUNDESLIGA - Giornata di derby in Bundesliga. L'Union Berlino lo fa suo mandando al tappeto l'Hertha Berlino grazie alle reti di Awoniyi e Trimmel. Tutto facile per l'Union, in doppio vantaggio già dopo mezzora di gioco, bravo a reggere il ritorno dell'Hertha.

00:01:02, un' ora fa