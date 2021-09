Calcio

Bundesliga Il video dei gol di Bayern Monaco-Greuther Furth 3-1

BUNDESLIGA - l Bayern si complica la vita contro il Greuther Furth dopo essere andato in doppio vantaggio nel primo tempo con i gol di Muller e Kimmich. Pavard lascia in 10 i suoi in avvio di ripresa per un fallo da ultimo uomo. Un autogol chiude comunque la partita al 69'. Gol della bandiera di Itten per i padroni di casa nel finale. Si interrompe la striscia in gol di Lewandowski.

00:01:46, un' ora fa