La Germania ha deciso: stadi nuovamente a porte chiuse. Lo ha annunciato il cancelliere Olaf Scholz in conferenza stampa al termine del vertice tra governo federale e Laender. "I grandi eventi sovraregionali non possono più svolgersi con il pubblico, questo vale in particolare per le partite di calcio". A partire dal 28 dicembre, dunque, tutte le partite di Bundesliga saranno nuovamente vietate ai tifosi. Alcuni governatori locali avevano già deciso di non far accedere nessuno allo stadio all'infuori degli addetti. Ad esempio prima della pausa invernale Bayern e Lipsia hanno già giocato partite casalinghe senza il sostegno dei propri tifosi. Da ora però la misura vale per tutto il Paese.

A preoccupare maggiormente il governo tedesco è l'intenso e significativo aumento dei contagi da variante Omicron. La Bundesliga fu il primo campionato nazionale di calcio professionistico a far disputare una partita di calcio dopo il duro lockdown dei primi mesi del 2020 quando il virus aveva messo in ginocchio il mondo intero. Ora è il primo dei top5 campionati europei a tornare a tribune vuote e silenzio sugli spalti.

