per Julian Nagelsmann, a soli 33 anni, è arrivata la chiamata del Bayern Monaco. L'ex-tecnico del Lipsia, sostituirà Flick in panchina (nuovo CT della Germania). Dopo uno sfavillante percorso di crescita sulle panchine di mezza Germania,. L'ex-tecnico del Lipsia, sostituirà Flick in panchina (nuovo CT della Germania). I bavaresi lo hanno liberato dal contratto con il Lipsia per una cifra vicina ai 25 milioni di euro , garantendogli un sostanzioso quinquennale, di cui tuttavia ancora non si conoscono le cifre ufficiali.

Queste le prime parole del neo-tecnico, nella conferenza stampa di apertura del suo percorso: "Sono un allenatore che tiene conto anche dell’aspetto finanziario, vengo da società che pur avendo molte risorse non si sono mai lasciate andare a spese folli. Credo che alla base di tutto ci sia il dialogo, sia con i giocatori sia con la dirigenza, per prendere decisioni fondamentali per il bene del club."

Julian Nagelsmann - FC Bayern Credit Foto Getty Images

Nagelsmann ha poi continuato, ribadendo la sua soddisfazione nel poter essere il nuovo tecnico del Bayern: "Per me significa molto aver firmato un contratto quinquennale, per un solo anno non sarei venuto e voglio dimostrare di essere all’altezza di questo compito. Lavorare qui per me è un sogno, visto che sono bavarese. Sono molto felice di essere qui e sento la fiducia di tutto l’ambiente."

"Neuer sarà confermato come capitano, ma bisogna trovare un sostituto di Alaba. Credo che sia normale che giocatori come lui o Boateng lascino il club, ma abbiamo molti giocatori che possono sostituirli e voglio dare spazio ai talenti che abbiamo già in casa, per questo penso che la prima parte del ritiro sarà fondamentale per capire chi può fare al caso nostro." Il tecnico si è poi lasciato andare ad alcune specifiche valutazioni sui veterani del club:

Manuel Neuer Credit Foto Getty Images

Chiosa finale poi su due dei possibili trascinatori dei bavaresi negli anni a venire: "Sané? È un giocatore che ha qualità e velocità incredibili, può dare tantissimo a questa squadra e rappresentare un’arma importante per il Bayern anche perché può ricoprire più ruoli. Sono sicuro che vedremo un Leroy diverso rispetto al passato. Goretzka? È un giocatore molto importante, sarei molto felice di lavorare con lui e averlo a disposizione per molti anni. È uno dei migliori centrocampisti di tutta Europa”.

