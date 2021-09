Il Bayern Monaco non stecca a Lispia. Gli uomini di Julian Nagelsmann passano 4-1 alla Red Bull Arena sbloccando il risultato già all’11’ grazie al rigore trasformato da Robert Lewandowski. Nella ripresa i bavaresi dilagano con il classe 2003 Musiala che prima segna il raddoppio e poi ispira il tris firmato dall’ex City, Leroy Sanè. Poker di Choupo-Moting allo scadere. Inutile il tentativo di rimonta di Laimer, autore di un gran gol da fuori area. I campioni di Germania si portano a sole due lunghezze dal Wolfsburg capolista.

Il tabellino

LIPSIA-BAYERN MONACO 1-4 (primo tempo 0-1)

Bundesliga Lewandowski supera quota 300 gol al Bayern Monaco: 5-0 all'Hertha 28/08/2021 A 19:53

LIPSIA (4-2-3-1): Gulacsi; Mukiele, Simakan, Orban, Angelino (dal 59’ Gvardiol); Kampl, Laimer (dal 59’ Haidara); Szoboszlai, Olmo (dal 59’ Forsberg), Nkunku; Silva (dal 71’ Poulsen). All. Marsch

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard (dal 75’ Sule), Upamecano, Hernandez, Davies; Kimmich, Goretzka (dal 60’ Sabitzer); Gnabry (dal 46’ Musiala), Muller (dal 75’ Stanisic), Sané; Lewandowski (dal 60’ Choupo-Moting). All. Nagelsmann

Arbitro: D. Aytekin

Gol: 11’ Lewandowski (R), 47’ Musiala, 55’ Sanè, 58’ Laimer, 90'+1' Choupo-Moting

Assist: Davies (0-2), Musiala (0-3), Kampl (1-3), Kimmich (1-4)





La cronaca in 5 momenti chiave

11’ VANTAGGIO DEL BAYERN - Tocco di braccio di Kampl su pressing di Muller in area, l'arbitro consulta il Var e indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Lewandowski che spiazza Gulacsi: sono 14 partite a segno consecutive in Bundes per il polacco

47’ RADDOPPIO DEL BAYERN - Ha segnato Musiala! Azione che si sviluppa sulla sinistra, Davies serve il casse 2003 che stoppa di destro e trafigge per la seconda volta Gulacsi con il sinistro. 2-0 Bayern contro il Lipsia

55’ TRIS DEL BAYERN - Ha segnato Sanè! Discesa sulla destra di Musiala, cross e tap-in dell'ex City: 3-0 e partita in ghiaccio

58’ ACCORCIA IL LIPSIA! - Super-giocata di Laimer! Bolide terra-aria dai venticinque metri: Goretzka gli lascia troppo spazio e il numero 27 ne approfitta per fulminare Neuer. 1-3!

90' + 1' POKER DEL BAYERN - Choupo-Moting, tenuto in gioco da Klostermann, si presenta a tu per tu con Gulacsi e accomoda il pallone in fondo al sacco.

Il migliore in campo

Jamal MUSIALA – Gol e assist: sia che giochi da titolare sia che entri a gara in corso, l’apporto del 18enne tedesco con cittadinanza inglese è sempre preziosissimo

Il peggiore in campo

Andrè SILVA – Il gol annullato è la sola azione degna di nota dell’ex attaccante rossonero, poco cercato dai compagni anche perché un po’ pigro là davanti

Lewandowski fenomeno sui social: i video più divertenti

DFB-Pokal Bayern Monaco spietato: vince 12-0 in Coppa di Germania 25/08/2021 A 21:05