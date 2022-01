Altro traguardo raggiunto da Robert Lewandowski che sale a quota 300 gol in Bundesliga grazie alla tripletta di Colonia. Bavaresi in vantaggio dopo 10 minuti sul consueto asse Muller-Lewandowski: assist del tedesco e rete del polacco (convalidata dopo revisione Var). Muller sforna un altro passaggio chiave a metà tempo, palla tramutata in un grandissimo gol da Tolisso. Alla mezz’ora il Colonia rientrerebbe in partita, ma sfortunatamente il Var annulla per fuorigioco la rete di Uth. Nel secondo tempo Schwabe nega la doppietta a Lewandowski il quale si riscatta poco dopo punendo per due volte il portiere nell'uno contro uno. 2 assist di Muller nel primo tempo e altrettanti di Sané subentrato nella ripresa. Bayern nuovamente a +6 sul Borussia Dortmund.

Lewandowski festeggia la tripletta al Colonia Credit Foto Getty Images

Il Tabellino

COLONIA-BAYERN MONACO 0-4

COLONIA (4-1-3-2): Schwäbe – Schmitz (80’ Ehizibue), Kilian, Hübers, Hector (c) - Özcan – Schaub (58’Thielmann), Duda (58’Ljubicic), Kainz – Modeste (73’Andersson), Uth (73’Schindler).

BAYERN (4-2-3-1): Neuer (c) - Kimmich, Pavard, Süle, Sabitzer (75’Richards) - Roca (83'Wanner), Tolisso (75’Nianzou) - Gnabry, Müller (83'Tillman), Musiala (60’Sané) - Lewandowski.

GOL: 9’ Lewandowski, 25’ Tolisso, 62’ Lewandowski, 74’ Lewandowski

ASSIST: Muller, Muller, Sané, Sané

La cronaca in 8 momenti chiave

10’- REVISIONE VAR E GOL CONVALIDATO A LEWANDOWSKI! Il polacco ha ricevuto davanti al portiere un assist strepitoso di MULLER e ha punito. 1-0!

25’- TOLISSO! Super gol! Scambio in area di rigore tra MULLER e TOLISSO che aggancia palla e conclude verso la porta trovando l'incrocio. 2-0

28’- MIRACOLO DI Schwäbe! Azione insistita del Bayern davanti alla porta di casa, MULLER viene liberato solo a due passi del portiere e prova il tiro a botta sicura. In qualche modo riesce a salvare Schwäbe!

31’- UTH! LA RIAPRE IL COLONIA! Filtrante di KAINZ, stop a seguire di UTH che si porta davanti a NEUER e non sbaglia. Posizione di partenza che sembra al limite.

IL VAR ANNULLA PER FUORIGIOCO. SI RESTA SUL 2-0 BAYERN.

51’- SCHWABE SU LEWANDOWSKI! Questa volta è il portiere a vincere la sida uno contro uno con il polacco. Schwabe bravo a rimanere in piedi e a chiudere il tiro con la coscia

61’- UTH! Girata di testa su cross dalla sinistra, pallone che sfiora il secondo palo e finisce fuori.

62’- LEWANDOWSKI! 3-0! Imbucata di SANE e questa volta non sbaglia davanti a Schwabe. Tocco di classe e doppietta.

72’- HUBERS! CLAMOROSA TRAVERSA centrata di testa in mischia. Anche sfortunato questo Colonia!

74’- ANCORA LEWA! 300 GOL IN BUNDESLIGA! Assist d'oro di SANE e ancora una volta il polacco viene liberato davanti al portiere. Tripletta.

Il Migliore

Robert LEWANDOWSKI: la percentuale realizzativa del polacco sotto porta è impressionante. Avere un attaccante del genere significa come minimo inziare la gara in vantaggio di un gol. Fenomeno.

Il Momento social

