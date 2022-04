Il Mainz sorprende il Bayern! La squadra di Bo Svensson, dopo un loop negativo di 5 partite (tre KO e due pareggi), ritrova il sorriso contro i campioni di Germania e sale al 9° posto con 42 punti. Per i biancorossi, dopo la sconfitta per 2-1 all’andata, questo successo è una sorta di rivincita. In casa Bayern Monaco, invece, la défaillance sposta poco in termini generali: i bavaresi, già incoronati con il 32° titolo una settimana fa , rimangono al 1° posto con 12 punti di vantaggio sul Borussia Dortmund.

Robert Lewandowski ha timbrato il 49° gol stagionale

Il tabellino

MAINZ-BAYERN MONACO 3-1 (primo tempo 2-1)

MAINZ (3-5-2): Zentner; Bell, Hack, Niakhate; Widmer, Barreiro (91' Stoger), Stach (90' Brosinski), Kohr (91' Papela), Aaron Martin; Onisiwo (90' Ingvartsen), Burkardt (82' Boetius). All. Svensson

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Pavard, Sule (79' Stanisic), Hernandez (68' Nianzou), Davies; Kimmich, Goretzka (46' Sane); Sabitzer (46' Musiala), Choupo-Moting (68' Vidovic), Gnabry; Lewandowski. All. Nagelsmann

ARBITRO: Sascha Stegemann

GOL: 18' Burkardt, 27 Niakhate, 33' Lewandowski, 57' Barreiro

AMMONITI: Kimmich, Hernandez, Pavard, Sane

ESPULSI: -

Robert Lewandowski Credit Foto Getty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

3'- DOPPIO LEGNO! Discesa di Stach sulla destra, palla a centro area, Burkardt manca la prima conclusione, poi calcia in un secondo momento e trova prima la traversa e dopo il palo. Che sfortuna!

11'- TRAVERSA DI HACK! Calcio d’angolo dalla sinistra, Ulreich esce a farfalle, Sule si perde la marcatura e Hack colpisce in pieno la traversa. Il Bayern è addormentato…

18'- RETEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! 1-0 MAINZ! Rinvio di Ulreich, grande colpo di testa di Kohr ad intercettare, la palla si trasforma in un assist per Burkardt che con il mancino trafigge i bavaresi.

27'- RETEEEEEEEEEEEEE! 2-0 MAINZ! Punizione tagliata di Aaron Martin dalla destra, Stach ci mette la spizzicata, la palla arriva sul secondo palo e Niakhate non può far altro che metterla in rete con il tap-in.

30'- PALO DEL BAYERN! Punizione di Kimmich, grande stacco di Choupo-Moting, la palla colpisce il legno e finisce fuori.

33'- RETEEEEEEEEEEE! CHE GOL DEL BAYERN! 2-1! Bella combinazione tra Sabitzer e Choupo-Moting, palla sul dischetto per Lewandowski, piroetta da ballerino e sinistro all’angolino basso.

57'- RETEEEEEEEEE! 3-1 MAINZ! Contropiede perfetto che porta Widmer a crossare per Barreiro: il lussemburghese calcia con il destro, la palla trova il corpo di Pavard, s’impenna e supera Ulreich in maniera beffarda.

71'- TRAVERSA MAINZ! Onisiwo libera il destro dai 20 metri e colpisce in pieno la traversa. Quarto legno per i padroni di casa.

Il momento social

Robert Lewandowski ha segnato 18 gol in trasferta in Bundesliga in questa stagione, stabilendo un nuovo record per il maggior numero di gol in trasferta in una singola stagione nella competizione.

Il migliore

Anton STACH – Uomo-ovunque. Copre tutto il centrocampo, vince ogni contrasto, spizzica il pallone che favorisce il 2-0 di Niakhate e offre 7 passaggi chiave. Voto 7.5.

Il peggiore

Leroy SANE – Un ingresso da incubo. Perde il pallone che lancia il 3-1 del Mainz, non riesce mai a saltare l’uomo e completa la frittata facendosi ammonire per una manata. Voto 4.5.

Fiumi di birra e 'gavettoni': la festa del Bayern per il 32° titolo

