Calcio

Bundesliga: Robert Lewandowski (43° gol) salva il Bayern con l'Hoffenheim: i video highlights in 2'

Alla PreZero Arena di Sinsheim, nella gara valevole per la 26a giornata di Bundesliga, secondo 1-1 consecutivo (dopo quello interno col Bayer Leverkusen) del Bayern Monaco, che non riesce ad avere ragione dell'Hoffenheim, in rete al 32' con una scivolata volante di Baumgartner. Lewandowski (29° sigillo in Bundes, 43° stagionale) pareggia all'ultimo respiro del primo tempo, ma non basta.

00:01:49, 14 minuti fa