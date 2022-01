Calcio

Bundesliga – Robert Lewandowski è una leggenda: 300 gol in campionato, secondo all-time

BUNDESLIGA - Nuovo record per Robert Lewandowski, che con la tripletta segnata contro il Colonia diventa il secondo giocatore nella storia capace di raggiungere quota 300 gol in Bundesliga, alle spalle di un mito assoluto come Gerd Muller (365).

00:00:12, 13 minuti fa