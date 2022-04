Dalla Germania arriva un’idea che potrebbe cambiare l’utilizzo del VAR. O meglio, più che “cambiare”, provare a migliorarlo. Dopo le polemiche delle scorse settimane relative alla partita decisiva per il titolo, Bayern-BVB , alcuni media hanno contestato duramente le decisioni arrivare dall’assistente video.

Così sulla questione è intervento anche l’ex nerazzurro Lothar Matthäus, che attraverso la sua rubrica settimanale su Sky Sport Deutschland - "Ecco come la vedo" – ha suggerito di portare ex giocatori in sala VAR per supportare l'assistente video e gli arbitri.

Proprio Matthäus ha lanciato la proposta al responsabile del progetto VAR della DFB, Jochen Drees. Un’idea che sembra aver colto nel segno, con notizie dalla Germania che parlano di un Drees favorevole alla cosa: "Forse l'idea è in realtà quella di riavvicinare gli ex calciatori, sfruttare il loro know-how ottenendo consigli e beneficiando della loro esperienza di campo. Sarebbe un approccio che vogliamo perseguire, perché anche le persone sono disposte a seguirlo".

VAR in azione durante una partita di Bundesliga Credit Foto Getty Images

Drees ha poi aggiunto però che non sarà un’idea per l’immediato: "Non abbiamo più così tante gare a disposizione e c’è anche una lotta serrata tra i club in zona retrocessione. Quindi non considererei molto realistico riuscirci già in questa stagione per le ultime tre giornate”.

"Non dovresti darti un limite di tempo", ha spiegato poi Drees fornendo un possibile calendario della fattibilità del progetto: “Se si riuscisse a cooperare nelle prossime settimane e lavorare insieme ai club durante la pausa estiva credo che potremmo essere in grado di introdurre questa novità per l'inizio del prossimo campionato. Sarebbe anche una novità di beneficerebbe tutto il movimento".

