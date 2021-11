Dopo una striscia di 10 partite, cade l'imbattibilità del Friburgo. I pronostici della vigilia si tramutano puntualmente in realtà: il Bayern vince 2-1 e scrive la parola fine – almeno parzialmente – alla favola della formazione di Streich. Che se la gioca, tiene la partita aperta fino in fondo, ma rimedia un gol per tempo: prima segna Goretzka, quindi raddoppia il solito Lewandowski. Una vittoria giustificata da una serie di occasioni create e mancate dai bavaresi, compreso un palo colpito dallo stesso Goretzka. Il Friburgo ha la sua chance più evidente sullo 0-0, quando Höler calcia però fuori quasi a tu per tu con Neuer, e nel finale trova un gol meritato con Haberer, senza riuscire però a completare la rimonta. Il Bayern rimane dunque saldamente al primo posto in Bundesliga. Per il Friburgo termina l'imbattibilità, non la voglia di continuare a stupire.

Tabellino

Ad

Bayern-Friburgo 2-1 (primo tempo 1-0)

Champions League Triplo Lewandowski, Bayern agli ottavi. Ok Barça, Villarreal e Lille 02/11/2021 A 19:49

Bayern (4-2-3-1): Neuer; Süle, Upamecano, L. Hernandez (84' Nianzou), Davies; Kimmich, Goretzka (71' Tolisso); Coman (66' Gnabry), Müller (71' Musiala), Sané (84' Choupo-Moting); Lewandowski. All. Nagelsmann

Friburgo (3-4-3): Flekken; Gulde (80' Demirovic), Lienhart, N. Schlotterbeck; Kübler (80' Sildillia), Eggenstein (73' Haberer), Höfler, Günter; Jeong (59' Schade), Höler, Grifo. All. Streich

Arbitro: Sascha Stegemann

Gol: 30' Goretzka (B), 75' Lewandowski (B), 93' Haberer (F)

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno

La cronaca in 11 momenti chiave

5' – Davies trova spazio sulla sinistra, entra in area e incrocia, trovando la respinta di Flekken.

12' – Pasticcio della difesa del Bayern, Höler si presenta libero al tiro, ma dall'ingresso dell'area scarica sul fondo.

28' – Müller scodella in area per l'inserimento di Kimmich, che va al volo in rovesciata trovando ancora la presa di Flekken.

30' – GOL DEL BAYERN. Goretzka viene liberato davanti alla porta da Müller e non sbaglia. Bayern avanti.

Leon Goretzka trifft für den FC Bayern gegen den SC Freiburg Credit Foto Getty Images

54' – Prova Sané col sinistro da fuori area, ma Flekken respinge come un pallavolista. Bayern vicino al raddoppio.

58' – Goretzka da pochi passi, servito da un velo di Sané, centra in pieno il palo con Flekken battuto e sfiora il raddoppio.

68' – Palla a Goretzka, che al limite dell'area la stoppa di petto e al volo la scarica a pochi centimetri dall'incrocio.

75' – GOL DEL BAYERN. Davies dentro per Sané, tocco per Lewandowski che a porta vuota non può sbagliare. 2-0.

85' – Höfler devia una punizione di Grifo, ma il portiere del Bayern smanaccia alla grande, tenendo chiusa la propria porta.

91' - Tolisso beffa l'avanzato Flekken con un bellissimo lob da fuori area, ma il gol viene annullato per un fuorigioco di Choupo-Moting.

93' - GOL DEL FRIBURGO. Il neo entrato Haberer scherza Nianzou in area e incrocia alle spalle di Neuer, riaprendo parzialmente la gara.

Il momento social

Il migliore

Goretzka. Micidiale in inserimento. Segna il gol del vantaggio, colpisce un palo, va a tanto così dalla doppietta.

Il peggiore

Jeong. Parte discretamente, poi perde lucidità. Streich lo sostituisce al quarto d'ora della ripresa dopo un paio di ripartenze sprecate.

Il Gladbach fa la storia, Bayern schiantato: tutti i gol

Bundesliga I segreti del Friburgo, l’imbattuta più hipster d’Europa 01/11/2021 A 14:13