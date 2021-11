Secondo il report di Sport1, il Bayern Monaco deve far fronte a tre nuovi casi di positivi al Covid: Josip Stanišić, difensore croato classe 2000, il team manager del club Bastian Wernscheid e un altro membro dello staff di cui non è stato ancora fatto il nome sono risultati positivi al Coronavirus. Siccome non c'è stato nessun contatto con il resto del team, non ci sono altri giocatori passibili di quarantena, allo stato attuale.

Stanišić è risultato positivo dopo il rientro dalla parentesi con la nazionale croata: il 21enne, che ha già alle spalle due dosi di vaccino, è già in quarantena e non presenta sintomi. Domenica è entrato in campo nel corso del match contro la Russia (1-0) dalla panchina.

Sport1 riporta che anche Niklas Süle sta ancora presentando sintomi del Covid, dopo essere stato trovato positivo la scorsa settimana: ancora out dunque per le prossime gare del Bayern.

Altri 4 giocatori a rischio

Altri quattro giocatori del Bayern Monaco rischiano di dover saltare la sfida contro l'Augsburg di venerdì prossimo a causa delle restrizioni bavaresi contro il Covid. In Bavaria infatti vige la nuova regola denominata del "2G" che non permette alle persone non vaccinate di soggiornare in albergo o di mangiare al ristorante a causa della situazione difficile di ricoveri e terapie intensive. Tra i calciatori del Bayern, sono appunto quattro coloro che hanno deciso di non vaccinarsi, ovvero Kimmich, Gnabry, Musiala e Choupo-Moting. Per loro, le porte dell'Hotel Maximilian di Augsburg resteranno chiuse quando giovedì la squadra si recherà in ritiro in vista del match di campionato. Il proprietario dell'hotel, contattato da Sky Sports, ha confermato che non farà nessun tipo di eccezione per i campioni del Bayern che dunque non potranno partire in ritiro con gli altri componenti della rosa.

